بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"

بعد تسريعها تقديم تحديثات كان من المخطّط جلبها في المجر وتوفيرها لسباق النمسا الثاني، بقيت فيراري عالقة في خطّ الوسط خلال التصفيات الممطرة لجائزة ستيريا الكبرى.

وحلّ سيباستيان فيتيل عاشرًا، بينما فشل زميله شارل لوكلير في العبور إلى القسم الثالث وسينطلق من المركز الـ 11، كما ستتعمّق جراحه بعقوبة التراجع 3 مراكز إضافيّة لتعطيله لمنافسه دانييل كفيات.

وسجّلت هذه الحصّة تواصلًا لمشاكل فيراري مع بداية موسم 2020 التي شهدت تراجعًا حادًا في سرعة السيارة على الخطوط المستقيمة، وهو ما قال بينوتو الأسبوع الماضي بأنّه يُكلّف الفريق 0.7 ثانية في كلّ لفّة بالمقارنة مع مرسيدس.

ولم يُحاول بينوتو التخفيف من تعليقاته عند حديثه عن أداء فيراري في التصفيات.

وقال: "إنّه يومٌ مخيّبٌ للآمال. علينا قبول ذلك كون ساعة التوقيت لا تكذب".

وأضاف: "لم نكن تنافسيين في حصّتَي تصفيات، بالرغم من أنّ الظروف كانت مختلفة، ليس فقط بالمقارنة مع من كانوا أقرب منافسينا في الأعوام الماضية، لكن أيضاً في مواجهة الآخرين الذين كانوا خلفنا بالأمس".

وأكمل: "عملن بجهدٍ جلب التحديثات على السيارة في مرحلة أبكر من المخطّط له، لكنّها لم تُظهر قيمتها على المسار".

وأردف: "علينا العمل على معرفة سبب ذلك وتغيير الوضع، ذلك ليس جيّدًا بما فيه الكفاية لفريقٍ باسم فيراري".

ثمّ تابع: "لا يجب أن نغضب ونثور حيال ذلك، لكن لا يُمكننا تجاهل الحقائق".

وكانت فيراري قد جلبت عددًا من المكوّنات الجديدة إلى سباق ريد بُل رينغ الثاني، على أن تصل المزيد من التحديثات إلى المجر الأسبوع المقبل.

وفي حين أنّ لوكلير كان قادرًا على خطف منصّة تتويج خلال المراحل الأخيرة الفوضويّة من سباق الأسبوع الماضي، فإنّ الفريق يبقى واقعيًا حيال موقعه في ترتيب المنافسة.

إذ خسرت فيراري في مواجهة سيارتَي مرسيدس، وريد بُل، ومكلارين ورينو وواحدة من ألفا تاوري في تصفيات السبت.

يأتي ذلك بالرغم من أنّ فيتيل أشار بعد تجارب الجمعة إلى أنّ سيارته "اس.اف1000" بدت كما لو أنّها "سيارة مختلفة" نتيجة التحديثات، لكنّه فشل في فرض أيّ تحدٍ على المتصدّرين في التصفيات، ليتواجد على بُعد 2.4 ثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه لويس هاميلتون بعد معاناته على صعيد حرارة الإطارات.