فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
السباق خلال
01 ساعات
:
17 دقيقة
:
44 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"

المشاركات
التعليقات
بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"
12-07-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ على الصانع الإيطالي العمل على فهم سبب معاناته بعد تصفيات أخرى مخيّبة للآمال في النمسا، واصفًا أداءه بـ "غير الجيّد بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري".

بعد تسريعها تقديم تحديثات كان من المخطّط جلبها في المجر وتوفيرها لسباق النمسا الثاني، بقيت فيراري عالقة في خطّ الوسط خلال التصفيات الممطرة لجائزة ستيريا الكبرى.

وحلّ سيباستيان فيتيل عاشرًا، بينما فشل زميله شارل لوكلير في العبور إلى القسم الثالث وسينطلق من المركز الـ 11، كما ستتعمّق جراحه بعقوبة التراجع 3 مراكز إضافيّة لتعطيله لمنافسه دانييل كفيات.

وسجّلت هذه الحصّة تواصلًا لمشاكل فيراري مع بداية موسم 2020 التي شهدت تراجعًا حادًا في سرعة السيارة على الخطوط المستقيمة، وهو ما قال بينوتو الأسبوع الماضي بأنّه يُكلّف الفريق 0.7 ثانية في كلّ لفّة بالمقارنة مع مرسيدس.

ولم يُحاول بينوتو التخفيف من تعليقاته عند حديثه عن أداء فيراري في التصفيات.

وقال: "إنّه يومٌ مخيّبٌ للآمال. علينا قبول ذلك كون ساعة التوقيت لا تكذب".

وأضاف: "لم نكن تنافسيين في حصّتَي تصفيات، بالرغم من أنّ الظروف كانت مختلفة، ليس فقط بالمقارنة مع من كانوا أقرب منافسينا في الأعوام الماضية، لكن أيضاً في مواجهة الآخرين الذين كانوا خلفنا بالأمس".

وأكمل: "عملن بجهدٍ جلب التحديثات على السيارة في مرحلة أبكر من المخطّط له، لكنّها لم تُظهر قيمتها على المسار".

وأردف: "علينا العمل على معرفة سبب ذلك وتغيير الوضع، ذلك ليس جيّدًا بما فيه الكفاية لفريقٍ باسم فيراري".

ثمّ تابع: "لا يجب أن نغضب ونثور حيال ذلك، لكن لا يُمكننا تجاهل الحقائق".

وكانت فيراري قد جلبت عددًا من المكوّنات الجديدة إلى سباق ريد بُل رينغ الثاني، على أن تصل المزيد من التحديثات إلى المجر الأسبوع المقبل.

وفي حين أنّ لوكلير كان قادرًا على خطف منصّة تتويج خلال المراحل الأخيرة الفوضويّة من سباق الأسبوع الماضي، فإنّ الفريق يبقى واقعيًا حيال موقعه في ترتيب المنافسة.

إذ خسرت فيراري في مواجهة سيارتَي مرسيدس، وريد بُل، ومكلارين ورينو وواحدة من ألفا تاوري في تصفيات السبت.

يأتي ذلك بالرغم من أنّ فيتيل أشار بعد تجارب الجمعة إلى أنّ سيارته "اس.اف1000" بدت كما لو أنّها "سيارة مختلفة" نتيجة التحديثات، لكنّه فشل في فرض أيّ تحدٍ على المتصدّرين في التصفيات، ليتواجد على بُعد 2.4 ثانية من زمن قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه لويس هاميلتون بعد معاناته على صعيد حرارة الإطارات.

المقال التالي
جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس

المقال السابق

جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس

المقال التالي

ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا

ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا

الأكثر شعبية اليوم

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"
فورمولا 1 / فورمولا 1

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"

مشاكل المكابح ساهمت في تأهّل بوتاس بفارق 1.4 ثانية خلف هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1

مشاكل المكابح ساهمت في تأهّل بوتاس بفارق 1.4 ثانية خلف هاميلتون

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

فيتيل: فيراري كانت "سيارة أخرى" بالمقارنة مع الأسبوع الماضي
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: فيراري كانت "سيارة أخرى" بالمقارنة مع الأسبوع الماضي

الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"
فورمولا 1 / فورمولا 1

الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"

أجمل 10 صور تمّ التقاطها في عام 2017
سلاسل متعددة / سلاسل متعددة

أجمل 10 صور تمّ التقاطها في عام 2017

أحدث الأخبار

ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"
فورمولا 1 / فورمولا 1

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"

جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس
فورمولا 1 / فورمولا 1

جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس

الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"
فورمولا 1 / فورمولا 1

الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة ستيريا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"

2
فورمولا 1

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"

3
فورمولا 1

مشاكل المكابح ساهمت في تأهّل بوتاس بفارق 1.4 ثانية خلف هاميلتون

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020

5
فورمولا 1

مرسيدس: كسوة السيارة السوداء "ليس لها تأثيرٌ" على مستويات التبريد

أحدث ملفات الفيديو

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

أحدث الأخبار

ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا
فورمولا 1

ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"
فورمولا 1

بينوتو: النتائج "ليست جيّدة بما فيه الكفاية لفريق باسم فيراري"

جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس
فورمولا 1

جيوفينازي يتلقّى عقوبة على شبكة الانطلاق لتغييره علبة التروس

الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"
فورمولا 1

الإشادة بـ "فيا" إثر إقامتها تصفيات جائزة ستيريا "على الحدود القُصوى"

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"
فورمولا 1

وولف: لفّة هاميلتون "من خارج هذا العالم"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.