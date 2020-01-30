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بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري

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بينوتو: المنافسة بين فيتيل ولوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالنسبة لفيراري
30-01-2020

أصرّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري على أنّ المنافسة الثنائيّة بين سائقَيه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير تُعدّ "أفضليّة" بالرغم من اللحظات المثيرة للجدل بينهما التي شهدها الموسم المنقضي من بطولة العالم للفورمولا واحد.

قدّم لوكلير أداءً قويًا منذ بداية موسمه الأوّل مع قلعة مارانيللو، حيث حقّق سبعة أقطاب انطلاق أولى وانتصارَين ما ترك فيتيل تحت الضغط لرفع أدائه.

وبالرغم من أنّ معركتهما وصلت حدّ الغليان في بعض الأحيان، بما في ذلك حادثهما في البرازيل إلى جانب بعض التعليقات اللاسلكيّة وأوامر الفريق، فإنّ بينوتو لا يزال مرتاحًا حيال الوضع بينهما.

وضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" لمراجعة الموسم المنصرم، قال بينوتو أنّه كان من الصواب أن يعقد كلٌ منهما العزم على التغلّب على الآخر.

وقال السويسري: "لو نظرت إلى السائقَين في الوقت الحاضر وكيفيّة تصرّفهما معًا، فالوضع يبدو جيّدًا جدًا".

وأضاف: "هناك روحٌ جيّدة، وهناك معيارٌ جيّد وعندما يكون شارل محبطًا مثلًا في التصفيات لأنّه خلف سيباستيان فتلك علامة جيّدة وإيجابيّة".

وأردف: "لكن بعد كلّ الجدل الذي ربّما قرأناه في الصحف حيال المحادثات اللاسلكيّة، فإنّ ذلك لا يثير قلقنا مطلقًا. بل على العكس في الحقيقة".

وأكمل: "إنّها تشكيلة جيّدة، كما أنّها مختلفة من ناحية الخبرة والقيادة. تلك أفضليّة بالنسبة إلينا".

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وأشار بينوتو إلى أنّه في حين كانت هناك بعض اللحظات المثيرة للجدل بين الثنائيّ العام الماضي، فإنّه يعتقد بأنّ الوضع لم يخرج مطلقًا عن السيطرة لدرجة تمنع العمل المتناغم هذا الموسم.

وعندما سُئل إن كانت هكذا احتكاكات تُمثّل جزءًا حتميًا عند وجود سائقَين من العيار الثقيل يتسابقان في مواجهة بعضهما البعض، قال بينوتو: "عليك تقبّلهما كون ذلك بديهي. هما سائقا قمّة ويتواجدان هناك من أجل بذل قصارى جهدهما وتحقيق الفوز".

وأردف: "لذا فالأهمّ بالنسبة لي هو إدراكهما للهدف العام وفهم المزيد حيال الوضع العام (في السباق)".

وأكمل: "لا يُعدّ الجدال على اللاسلكي الخيار الأفضل عندما تكون في سيارة ولا تملك رؤية للصورة الكاملة، لذا يتعلّق الأمر بمسألة ثقة حينها: الثقة في الفريق، حتّى لو ارتكبت أخطاءً، مثلما يرتكب السائقون أخطاءً".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول الوضوح والشفافيّة قبل السباق، والوضوح والشفافيّة خلال الموسم، وحينها يُمكننا مجابهة أيّ وضع في السباق معًا قبل أن نتناقش في ذلك في نهاية المطاف".

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