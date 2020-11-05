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بينوتو: القوانين التقنية الجديدة في 2022 يجب أن تدعمها أفكار رياضية مختلفة

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بينوتو: القوانين التقنية الجديدة في 2022 يجب أن تدعمها أفكار رياضية مختلفة

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ قوانين الفورمولا واحد الجديدة للسيارات القادمة في 2022 تحتاج إلى دعم من خلال تعديلات رياضية لضمان أن تقدّم عرضًا مثيرًا على الحلبة.

الفورمولا واحد بصدد تقديم تصميم جديد بالكامل للسيارات بدءًا من موسم 2022، مع تصميم التأثيرات الأرضية الذي يهدف إلى السماح للسيارات بملاحقة بعضها البعض على نحوٍ أقرب وربما يعزّز من فرص التجاوز.

وبينما يرحّب بينوتو بالقوانين التقنية الجديدة، لكنّه يعتقد بأنّ رؤساء الفورمولا واحد بحاحة إلى التفكير في جوانب أخرى من الرياضة - مثل تصميم الحلبات - كذلك.

فقال: "القوانين التقنية لموسم 2022 مقيّدة للغاية، وهذا يجعل من الصعب ابتكار شيء جديد".

وأضاف: "لكنّ الأساس صحيح وقوي، كون كلّ الأمور تمّ تصميمها من أجل تحسين العرض المقدم على الحلبة".

وتابع: "ستخسر السيارة أاداءً أقلّ على صعيد الانسيابية عندما تكون خلف منافس لك، وهو أمر جيّد، لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأنّ ذلك كافٍ. إذ أنّه ومن أجل أن تعزّز من العرض على الحلبة، فإنّ أفكارًا رياضية جديدة ستكون أمرًا ضروريًا، وليس فقط الأفكار التقنية".

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وأكمل: "دعوني أذكر لكم مثالًا: أنا شخصيًا أحبّ مناطق الخروج الحصوية، كما رأينا في موجيللو، حيث يدفع السائق ثمن الخطأ الذي يرتكبه. وأعلم أن الفورمولا واحد تعمل على العديد من الجوانب لهذا النوع من الحلبات، حيث بدأ تشايس كاري هذا وستيفانو (دومينيكالي) سيواصل العمل فيه، وأعتقد بأنّ تلك هي الوجهة الصحيحة".

وقد ضغطت الفورمولا واحد بالفعل من أجل تغيير المنصّة التجارية للفرق، من أجل ضمان أن يكون هنالك ساحة تنافسية متقاربة أكثر فيما يتعلّق بميزانيات الفرق.

كما كان هنالك بعض الحديث عن إرجاع بعض السيطرة إلى أيادي السائقين، عبر تقييد دور المهندسين وجعل السيارات أقل تعقيدًا من الناحية التقنية.

مع ذلك، أبدى بينوتو حرصه في تلك الناحية، حول الأفراط وتقليص دور الفريق أكثر من اللازم.

فقال: "التعقيد التقني لسيارات الفورمولا واحد لطالما كان مثار نقاش. حيث سمعت مقترحات في العديد من المناسبات من أجل تقليل عدد المستشعرات على السيارات لتعزيز حالة عدم التوقّع. ويُمكن تقييم فكرة كهذه، لكن علينا كذلك الوضع في الحسبان أنّ المستشعرات تساهم كذلك في السلامة، وكذلك لاسلكي الفريق".

واختتم: "الفورمولا واحد رياضة عظيمة، وأثق في أنّها ستتقدم وتزدهر. علينا أن نكون متفائلين وأن نتعاون سويًا. إنّه واجبنا كفريق، مع فيا، الفورمولا واحد ووسائل الإعلام، أن نعرّف المشجّعين بالرياضة من دون دون استخلاص استنتاجات متسرعة".

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