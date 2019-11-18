بينوتو: العلاقة بين فيتيل ولوكلير "أفضل مما يعتقده الناس"

تصادم فيتيل ولوكلير على المقطع المستقيم بينما كانا يتنافسان على المركز الرابع في إنترلاغوس، وذلك بعد أن حاول فيتيل استعادة مركزه من لوكلير من الجهة الخارجية.

وتعرض لوكلير إلى انكسار في عجلة سيارته بينما عانى فيتيل من انثقاب، وبدا السائقان غاضبين للغاية حيث وجّه كلّ منهما الاتهام للآخر على اللاسلكي.

وكانت تلك أول حادثة بين الزميلين بالرغم من أن النصف الأول للموسم شهد لحظات متوترة بينهما يعود أغلبها إلى أوامر الفريق.

وحين سُئِل إن كانت العلاقة جيدة بين لوكلير وفيتيل، أجاب بينوتو: "أعتقد أنه ومما سمعته وقرأته، فإنها مختلفة للغاية عما نراه بينهما".

وأكمل: "صحيحٌ أن الوضع في مونزا (حين لم يلتزم لوكلير بالاتفاق المبرم قبل التصفيات) لم يكن سهلاً في التعامل معه. لكن عملا على تصفية الأجواء وتكلما مع بعضهما البعض وجهاً لوجه وبشكل صريح".

وتابع: "حصل الأمر نفسه في روسيا (عندما لم يلتزم فيتيل بالاتفاق المبرم قبل السباق) وتحدى أوامر الفريق خلال السباق".

واستكمل: "في الوقت الحالي، تجمعهما علاقة جيدة وهما ينسجمان جيداً مع بعضهما البعض. وما حصل اليوم قد لا يساعد، ولا أعتقد أن هناك أية دراما على الإطلاق حيال المسألة".

وأردف: "أرى ذلك كفرصة لدراسة وتصحيح الوضع للموسم المقبل إن دعت الضرورة".

بالمقابل، أوضح بينوتو أن وجهة نظر فيراري للحادثة ستتقرر في مارانيللو مقر الفريق، وليس في خضمّ اللحظة وبشكل مباشر.

لكنه تعلم مع كلا السائقين بعد السباق ليسمع رأييهما، إلا أن السبب الأساسي لذلك كان يتمحور حول إيصال رسالة واضحة إلى كل منهما.

"السبب الأساسي للقائهما كان بالنسبة لي أن أقول لهما أن الأمر الوحيد الذي سنكون مسرورين بسماعه هو اعتذارهما للفريق" قال بينوتو.

وكان لوكلير قد تفوق على فيتيل بطل العالم أربع مرات هذا الموسم، حيث يمتلك النجم الصاعد في جعبته انتصارين وسبعة أقطاب انطلاق أولى.

وأدى ذلك إلى تصاعد موجة تكهنات حيال تفاعل فيتيل بشكل سيء مع لوكلير، الذي سيحقق نتيجة أفضل من زميله الأكثر خبرة، ما لم يحرز فيتيل الفوز في جولة أبوظبي الختامية وينهي لوكلير سابعاً أو أقل.

لكن، أشار لوكلير بعد السباق إلى أن الحادثة لن تؤثر على علاقتهما كزميلين.

فقال في تصريح لشبكة "سكاي": "أنا واثق أننا ناضجان بما فيه الكفاية لنضع ما حصل خلفنا".

وأكمل: "في نهاية المطاف نشعر - كلانا - بالأسف العميق للفريق. هذه هي النتيجة النهائية، كلتا السيارتان لم تصلا إلى خط النهاية، وهذا أمر محبط للغاية".

واختتم: "بالنسبة للمستقبل، وضعنا ما حصل خلفنا، وسنواصل العمل سوية".