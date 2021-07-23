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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

بينوتو: التواجد في هواء نظيف أمرٌ حاسم لإظهار قدرات سيارة فيراري

من قبل:
, محرر

يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الفريق قد عالج أغلب مشاكل الإطارات التي عانت منها سيارة الحصان الجامح، لكنه اعترف بضرورة تواجدها ضمن هواء نظيف كي تتمكن من إظهار وتيرتها الحقيقية.

بينوتو: التواجد في هواء نظيف أمرٌ حاسم لإظهار قدرات سيارة فيراري

أظهرت فيراري لمحات من الأداء القوي خلال موسم 2021 حتى الآن، مع تحقيق شارل لوكلير لقطب انطلاق أول مرتين، في موناكو وأذربيجان، في إثباتٍ لسرعتها على مدار اللفة الواحدة.

لكن خلال السباقات تعاني فيراري مع الإطارات، وتفقد وتيرتها مقارنة بالمنافسين.

وبعد سباق فرنسا السيء وعدم تسجيل أية نقطة، تمكنت فيراري من تسجيل نقاط أكثر من مكلارين في ستيريا وكذلك في جائزة بريطانيا الكبرى، ما يعني أن العلامة الإيطالية قد حلّت أغلب مشاكلها.

وفي سيلفرستون، تصدر لوكلير أغلب فترات السباق بعد الحادثة المثيرة للجدل بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن خلال اللفة الأولى. لكنه خسر الصدارة في نهاية المطاف لصالح سائق مرسيدس الذي فاز بالسباق.

وشرح بينوتو أهمية الهواء النظيف لإظهار وتيرة السيارة، فقال: "أعتقد أنه لو نظرنا إلى النمسا، كان لاندو نوريس على منصة التتويج يقدم سباقاً رائعاً".

وأكمل: "لكن لو حللنا وتيرة سباقه في النمسا، نجد أنها كانت قريبة جداً من وتيرتنا، لكننا ببساطة كنا عالقين في الزحام. وأعتقد أن التواجد في الأمام خلال بداية السباق أمر حاسم نوعاً ما".

وتابع: "هنا كان شارل قادراً على البقاء في الصدارة، وكنا قادرين على تقديم وتيرتنا الحقيقية. لو قارنا بين سائقينا، أحدهما كان عالقاً في الزحام والآخر ضمن هواء نظيف".

واسترسل: "عندما وصل كارلوس (ساينز) إلى هواء نظيف، بات يمتلك وتيرة مماثلة لشارل".

واستكمل: "ما زلت أعتقد أن لويس وماكس أمامنا مع سرعة رائعة. لكنني أعتقد أننا تحسنا بالمقارنة مع فرنسا".

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ويبدو أن بقاء لوكلير في صدارة السباق قد خفف من مشاكل الإطارات التي كانت تعاني منها فيراري، لكن بينوتو أوضح أن وتيرة السيارة ككل قد تحسّنت بعد أن توصل الفريق إلى حلّ مشاكل الإطارات التي ضربتهم في فرنسا.

فقال: "بعد فرنسا عندما عانينا من مشاكل إطارات، أعتقد أن الفريق قدم عملاً كبيراً وبشكل ما فهمنا نقاط الضعف وحاولنا حلّها".

واسترسل: "الآن مع سباقين على التوالي، أظهرنا وتيرة قوية، وهذا يُثبت تقدم فريقنا، وهو الأمر الأكثر أهمية بالفعل".

واختتم: "بعد عشرة سباقات، جميعنا 17 نقطة أكثر مما كنا قد جمعناه في نهاية الموسم الماضي. وذلك يظهر أننا تقدمنا كثيراً كفريق".

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