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بينوتو: الاجتماعات الأولى مع فيتيل ولوكلير كانت "محرجة"

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بينوتو: الاجتماعات الأولى مع فيتيل ولوكلير كانت "محرجة"
22-12-2019

اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الاجتماعات مع سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير كانت "مليئة بالإحراج" عندما حاول للمرّة الأولى إدارة الوضع بينهما في المراحل المبكّرة من موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أشار بينوتو مطلع الموسم إلى أنّ فيتيل بطل العالم أربع مرّات سيكون بمثابة طريق الفريق المتوقّع نحو لقب 2019 بالنظر إلى خبرته في البطولة بالمقارنة مع زميله لوكلير الذي كان بصدد خوض موسمه الثاني فقط في الفئة العليا وموسمه الأوّل مع فيراري.

وكان ذلك يعني حصول فيتيل على الأولويّة في السيناريوهات التي تكون فيها حظوظهما متساوية في الوقت الذي تبنّت فيه فيراري فكرة استخدام أوامر الفريق للمصلحة العليا.

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وقال بينوتو ضمن غداء مع وسائل الإعلام تواجد فيه موقعنا "موتورسبورت.كوم": "صدّقوني، ذلك النوع من الاجتماعات في بداية الموسم كان مليئًا بالإحراج وكان من الصعب إدارته".

وأضاف: "لكنّنا نعتاد على ذلك الآن. بحلول نهاية الموسم كان الوضع مريحًا أكثر فأكثر، وهو ما يعني اعتيادنا على ذلك كفريق".

ثمّ تابع: "قد نرتكب أخطاءً في السباق، لكنّني متأكّدٌ من أنّ تلك الأخطاء جزء من العمليّة".

وكان بينوتو قد واجه أسئلة طوال الموسم حول طريقة تعامله مع سائقَيه بدءًا من المنطق وراء محاولة إدارتهما مرورًا إلى كيفيّة تطبيق ذلك على الحلبة.

وتضمّنت الأمثلة الأولى الطلب من لوكلير البقاء خلف فيتيل في أستراليا والبحرين، والانتظار لفترة طويلة قبل مبادلة مركزيهما في الصين وإسبانيا.

بينما كانت هناك وقائع أخرى أكثر تأثيرًا في سنغافورة – عندما سُمح لفيتيل بالفوز بعد تقدّمه على لوكلير من خلال الاستراتيجيّة – وروسيا – عندما منح لوكلير عامل السحب لفيتيل عند الانطلاقة لمساعدته على تجاوز لويس هاميلتون قبل أن يرفض فيتيل أوامر الفريق بإعادة المركز إلى لوكلير.

وقال السويسري: "لم تكن عمليّة سهلة بكلّ تأكيد ويُمكن للجميع القيام بعملٍ أفضل".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ محاولة إدارتهما منذ المرّة الأولى في أستراليا كانت مختلفة. دائمًا ما قيل أنّ علينا السماح لهما بالتسابق في السباق الأوّل".

ثمّ تابع: "لا نزال مقتنعين بأنّ محاولة إدارتهما هي السبيل الأمثل إن أردت رفع رصيد نقاط الفريق في نهاية الموسم أيضاً. أعتقد بأنّك إن حسّنت نقاط الفريق في النهاية فإنّك ستُحسّن نتائج سائقَيك أيضاً".

وأردف: "لذا كنّا نُحاول إدارتهما منذ السباق الأوّل".

كما اصطدم فيتيل ولوكلير ببعضهما في البرازيل بعد أن اختارت فيراري السماح لهما بالتنافس على المركز على الحلبة بعد حسم المركز الثاني للفريق في بطولة الصانعين وبقائهما ضمن المعركة على المركز الثالث في بطولة السائقين.

وتعتقد فيراري بأنّ تلك الحادثة ساعدت الفريق على فرض قواعد اشتباك لموسم 2020، حيث أصرّ بينوتو على أنّ الفريق سيكون في موقعٍ أفضل نتيجة الأخطاء التي ارتكبها على مرّ هذا العام.

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وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ بوسعنا أن نكون أقوى في العام المقبل".

وأضاف: "نعقد الآن اجتماعات مع السائقَين قبل السباق للتباحث في السيناريوهات وما قد يحدث وما قد تكون عليه استراتيجيّة الفريق".

ثمّ تابع: "والسبب وراء الحاجة لإدارتهما يعود إلى أنّهما سائقان جيّدان ويجب احترامهما كفردَين كون كلًا منهما يكون لديه هدفٌ واحدٌ أثناء التسابق، وهو ليس التغلّب على زميله، بل أن تكون أوّل من يعبر العلم الشطرنجي".

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