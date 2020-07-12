بينوتو: الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام في حادثة فيتيل ولوكلير

اصطدم لوكلير وفيتيل ببعضهما البعض في اللفّة الافتتاحية من السباق، وذلك بعد أن أقدم لوكلير على محاولة تجاوز زميله من الجهة الداخلية عند المنعطف الثالث.

وخسر فيتيل مركزًا بعد انطلاقه من المركز العاشر، بينما كان يحاول لوكلير التقدم منطلقًا من المركز الـ 14، قبل أن يسيئ تقدير حركته على زميله ويصطدم بالقسم الخلفي لسيارة الألماني.

وقد تسبب ذلك الاصطدام بانفصال الجناح الخلفي لسيارة فيتيل، ما أجبره على الانسحاب فورًا، في حين استدعت فيراري لوكلير إلى المرآب بعد ذلك بخمس لفّات بسبب كسر في الأرضية.

وكان لوكلير سريعًا في تحمّل كامل المسؤولية في الحادثة التي جمعته بزميله، حيث اعتذر لفيتيل وقال بأن "الاعتذارات ليست كافية في هذه الأوقات".

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لكن بينوتو شدّد على أهمية إبقاء فيراري على اتّحادها والتركيز على العودة من تلك الكبوة، حيث لم يرغب بإلقاء اللوم على أحد أمام وسائل الإعلام.

فقال: "لا أعتقد بأنّ هنالك الكثير لقوله إلى السائقين. من المؤلم أن ينتهي سباقك بهذه الطريقة بعد لفّتين فقط".

وأضاف: "أرى بأنّ تلك أسوأ نهاية لعطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية. الآن ليس الوقت لتوجيه أصابع الاتّهام أو إلقاء اللوم على أحد. إنه وقت الحفاظ على الوحدة".

وتابع: "لدينا فريق قادر على العودة وأشخاص بوسعهم تحقيق التقدم في أسرع وقت ممكن".

جديرٌ بالذكر أنّ ذلك الانسحاب المزدوج يترك فيراري وفي جعبتها 19 نقطة فقط، كما حرم القلعة الحمراء من فرصة اختبار حزمة التحديثات المستعجلة التي قدمتها في النمسا بدلًا من المجر.

كما صرّح فيتيل أنّه من المؤسف خسارة فيراري لفرصة جمع هذه البيانات، كما قال أنه تفاجأ بمحاولة لوكلير بالطريقة التي تحرّك بها.