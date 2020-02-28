بينوتو: أوامر الفريق ما تزال احتمالية قائمة في فيراري هذا الموسم

أوضح بينوتو أنّ سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير يتفهمان أنّ المصلحة العُليا للفريق ستحظى دومًا بالأولوية.

وقد أشار بينوتو قُبيل انطلاق الموسم الماضي أنّ فيتيل هو السائق رقم واحد بالنسبة للفريق، ويتمثّل فيه أمل تحقيق اللقب.

مع ذلك، فقد شّدد مدير الحظيرة الإيطالية إلى أنّه ستتم معاملة كلا السائقين بشكل متساوٍ في 2020، وذلك بعدما أظهر لوكلير بالفعل استعداده للمنافسة على لقب بطولة العالم.

"أعتقد أنّه برهن بالفعل استعداده للمنافسة على اللقب. حيث خاض موسمًا رائعًا العام الماضي وكان على ذات المستوى مع سيباستيان في نهاية الموسم، فيما يتعلّق بالنتائج النهائية، لذلك فقد برهن على قدرته القيام بذلك" قال بينوتو.

وأضاف: "أعتقد أنّ من الصحيح وضعهما ضمن ذات المستوى لبدء موسم 2020، كما أرى بأنّهما يعلمان كذلك أن الفريق له الأولوية الأولى، وعليه ما تزال أوامر الفريق احتمالية قائمة".

وتابع: "لا أقول بأنّ لهما حرية التسابق الكاملة وأنّه لن تكون هنالك أوامر للفريق، لكنّها احتمالية قائمة من أجل صالح الفريق بأكمله. لكن يجب أن يكون الموقف واضحًا لتطبيقها".

وقال بينوتو أنّ سائقَيه يفهمان بعضهما البعض على نحوٍ أفضل الآن من 2019، عندما جمعتهما بعض المناوشات التي تطوّرت في أوجها في حادثة تصادمهما المكلّفة في البرازيل.

"أعتقد بأنّ العام الماضي كان مفيدًا للغاية لكليهما ولي كذلك كي يفهمان بعضهما البعض وكيف يُمكن لنا أن نتصرّف وما هي الأدوار داخل الفريق" قال بينوتو.

وأردف: "ما هي الأولوية؟ الفريق له الأولوية الأولى. أعتقد بأنّ السائقَين يعلمان الآن بعضهما البعض على نحوٍ أفضل بكثير ويتصرّفان كذلك بشكل جيّد. أنا سعيد للغاية بطريقة النقاش التي تجمعنا ومستوى المساهمة في السيارة والفريق".

واختتم: "أرى بأنّه ليس هنالك الكثير لإخبارهم به، كونهما يفهمان تمامًا الطريقة التي ستخوّلنا تحقيق الفوز على الحلبة".