بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

عانت فيراري من أسوأ مواسمها في الفورمولا واحد منذ 40 عامًا في الموسم المنقضي عندما تراجعت إلى المركز السادس في بطولة الصانعين مقتصرة على ثلاث منصّات تتويج.

وتضرّر الفريق من ضعف سرعته على الخطوط المستقيمة وارتفاع مستويات الجرّ على سيارته، وهي مشاكل عمل على حلّها ضمن سيارته "اس.اف21" المحدّثة هذا العام.

وكانت النتائج إيجابيّة حتّى الآن، حيث تأهّل شارل لوكلير رابعًا في كلٍ من السباقَين اللذين أُقيما حتّى الآن هذا العام. وحلّ لوكلير رابعًا في سباق إيمولا نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وتقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن الذي حلّ خامسًا.

ووضع ذلك فيراري في مقدّمة المنافسة في معركة الوسط، في ظلّ تقاربٍ واضح مع مكلارين، وأظهر ذلك أنّ الفريق تحسّن بعد معاناته العام الماضي.

واعترف بينوتو مدير الفريق بأنّ رؤية ترجمة أعمال التطوير إلى أداء على المسار مثّلت مصدر ارتياح، ما ساعد دفع أداء الفريق في الوجهة الصحيحة.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّه لمصدر ارتياح أن نرى أنّ تطويراتنا تسير في الوجهة الصحيحة".

وأضاف: "من المهمّ رؤية أنّ محاكاة نفق الهواء تطابق مع الأداء على المسار بشكلٍ أفضل ممّا كانت عليه في الماضي".

وأكمل: "يمنحك ذلك ثقة في الأدوات والقدرة على التصميم للمستقبل. أعتقد بأنّ ذلك كان الأمر الأكثر أهميّة وأعتقد بأنّ ذلك مصدر ارتياح".

وأردف: "بالتأكيد فإنّ حقيقة أنّ أداء السيارة أفضل، فإنّ بوسعنا الحصول على نتائج أفضل في نهاية عطلة نهاية أسبوع السباق وذلك مهم".

ثمّ تابع: "قلنا أنّ أداءنا العام الماضي غير مقبولٍ بالنسبة لعلامة فيراري، لذا علمنا أنّ هذه الجوانب مهمّة بالنسبة إلينا، وأظهرنا تحديثات وتطويرات في جميع الجوانب".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أجل، أعتقد بأنّ أداءنا مصدر ارتياح بالتأكيد".

وتتقدّم مكلارين حاليًا بسبع نقاط على فيراري في ترتيب بطولة الفرق نتيجة منصّة تتويج لاندو نوريس في إيمولا التي خطفها من لوكلير إثر فترة العلم الأحمر.

وقال بينوتو أنّه في حين أنّ المعركة مع مكلارين ستكون متقاربة طوال العام، فإنّ الهدف الأكبر بالنسبة لفيراري يتمثّل في مواصلة تحقيق خطوات إلى الأمام على جميع الأصعدة.

وقال حيال ذلك: "أنا سعيدٌ بالفعل بما تمكّنا من تحقيقه على صعيد التقدّم، لكنّني أعتقد بأنّها ستكون معركة متقاربة مع مكلارين على المركز الثالث".

وأضاف: "هل ذلك هدفنا لهذا العام؟ أعتقد بأنّ هدفنا مثلما قلت دائمًا هو مواصلة إثبات أنّ بوسعنا التحسّن في جميع الجوانب".

وأكمل: "أعتقد بأنّ بوسعنا فعل ذلك. هذه مسألة عقليّة وأعتقد بأنّنا سنرى النتائج في النهاية".

واختتم بالقول: "ما هو مهمٌ بالنسبة لي في النهاية هو إظهار قدرتنا على التقدّم، وقد كانت هذه نقطة جيّدة بالنسبة إلينا".