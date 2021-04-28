تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ أداء الحصان الجامح في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى الآن مثّل "مصدر ارتياح"، وأثبت أنذ أعمال التطوير تسير في الوجهة الصائبة.

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

عانت فيراري من أسوأ مواسمها في الفورمولا واحد منذ 40 عامًا في الموسم المنقضي عندما تراجعت إلى المركز السادس في بطولة الصانعين مقتصرة على ثلاث منصّات تتويج.

وتضرّر الفريق من ضعف سرعته على الخطوط المستقيمة وارتفاع مستويات الجرّ على سيارته، وهي مشاكل عمل على حلّها ضمن سيارته "اس.اف21" المحدّثة هذا العام.

وكانت النتائج إيجابيّة حتّى الآن، حيث تأهّل شارل لوكلير رابعًا في كلٍ من السباقَين اللذين أُقيما حتّى الآن هذا العام. وحلّ لوكلير رابعًا في سباق إيمولا نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وتقدّم على زميله كارلوس ساينز الإبن الذي حلّ خامسًا.

ووضع ذلك فيراري في مقدّمة المنافسة في معركة الوسط، في ظلّ تقاربٍ واضح مع مكلارين، وأظهر ذلك أنّ الفريق تحسّن بعد معاناته العام الماضي.

واعترف بينوتو مدير الفريق بأنّ رؤية ترجمة أعمال التطوير إلى أداء على المسار مثّلت مصدر ارتياح، ما ساعد دفع أداء الفريق في الوجهة الصحيحة.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّه لمصدر ارتياح أن نرى أنّ تطويراتنا تسير في الوجهة الصحيحة".

وأضاف: "من المهمّ رؤية أنّ محاكاة نفق الهواء تطابق مع الأداء على المسار بشكلٍ أفضل ممّا كانت عليه في الماضي".

وأكمل: "يمنحك ذلك ثقة في الأدوات والقدرة على التصميم للمستقبل. أعتقد بأنّ ذلك كان الأمر الأكثر أهميّة وأعتقد بأنّ ذلك مصدر ارتياح".

وأردف: "بالتأكيد فإنّ حقيقة أنّ أداء السيارة أفضل، فإنّ بوسعنا الحصول على نتائج أفضل في نهاية عطلة نهاية أسبوع السباق وذلك مهم".

ثمّ تابع: "قلنا أنّ أداءنا العام الماضي غير مقبولٍ بالنسبة لعلامة فيراري، لذا علمنا أنّ هذه الجوانب مهمّة بالنسبة إلينا، وأظهرنا تحديثات وتطويرات في جميع الجوانب".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أجل، أعتقد بأنّ أداءنا مصدر ارتياح بالتأكيد".

وتتقدّم مكلارين حاليًا بسبع نقاط على فيراري في ترتيب بطولة الفرق نتيجة منصّة تتويج لاندو نوريس في إيمولا التي خطفها من لوكلير إثر فترة العلم الأحمر.

وقال بينوتو أنّه في حين أنّ المعركة مع مكلارين ستكون متقاربة طوال العام، فإنّ الهدف الأكبر بالنسبة لفيراري يتمثّل في مواصلة تحقيق خطوات إلى الأمام على جميع الأصعدة.

وقال حيال ذلك: "أنا سعيدٌ بالفعل بما تمكّنا من تحقيقه على صعيد التقدّم، لكنّني أعتقد بأنّها ستكون معركة متقاربة مع مكلارين على المركز الثالث".

وأضاف: "هل ذلك هدفنا لهذا العام؟ أعتقد بأنّ هدفنا مثلما قلت دائمًا هو مواصلة إثبات أنّ بوسعنا التحسّن في جميع الجوانب".

وأكمل: "أعتقد بأنّ بوسعنا فعل ذلك. هذه مسألة عقليّة وأعتقد بأنّنا سنرى النتائج في النهاية".

واختتم بالقول: "ما هو مهمٌ بالنسبة لي في النهاية هو إظهار قدرتنا على التقدّم، وقد كانت هذه نقطة جيّدة بالنسبة إلينا".

المشاركات
التعليقات
مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

المقال السابق

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل: مرسيدس تُحاول تسليط الضغط عليها عبر اعتبارنا "الأوفر حظًا"

2
فورمولا 1

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

3
فورمولا 1

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"

4
فورمولا 1

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ

5
فورمولا 1

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

أحدث الأخبار
بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"
فورمولا 1

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات
فورمولا 1

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان
فورمولا 1

شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان

إيلوت يشارك في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو كسائق احتياطي لألفا روميو
فورمولا 1

إيلوت يشارك في التجارب الحرة الأولى في بورتيماو كسائق احتياطي لألفا روميو

23س
أحدث ملفات الفيديو
الفورمولا واحد ستواصل منافساتها في سوزوكا حتى 2024 00:33
فورمولا 1
26-04-2021

الفورمولا واحد ستواصل منافساتها في سوزوكا حتى 2024

الأعمال السابقة لسائقي الفورمولا واحد: رايكونن، غروجان، ويبر وغيرهم 04:16
فورمولا 1
26-04-2021

الأعمال السابقة لسائقي الفورمولا واحد: رايكونن، غروجان، ويبر وغيرهم

نظرة على مجريات إيمولا: سيطرة فيرشتابن وتحسّن فيراري 14:35
فورمولا 1
23-04-2021

نظرة على مجريات إيمولا: سيطرة فيرشتابن وتحسّن فيراري

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد 02:34
فورمولا 1
20-04-2021

أهم الصور من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟ 09:53
فورمولا 1
20-04-2021

لماذا لم تكن حادثة إيمولا خطأ بوتاس؟

الأكثر شعبية اليوم

ريد بُل: مرسيدس تُحاول تسليط الضغط عليها عبر اعتبارنا "الأوفر حظًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: مرسيدس تُحاول تسليط الضغط عليها عبر اعتبارنا "الأوفر حظًا"

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: كيف غيّرت مرسيدس أداء سيارتها "دبليو12"

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

الآباء والأبناء في الفورمولا واحد: شوماخر، هيل، روزبرغ

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقابلة

ماريو أندريتي: أمريكا "ستُجنّ" لو شارك كولتون هيرتا في الفورمولا واحد

كيف تخطط ريد بُل لنقل الذكاء الاصطناعي في الفورمولا واحد إلى المستوى التالي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

كيف تخطط ريد بُل لنقل الذكاء الاصطناعي في الفورمولا واحد إلى المستوى التالي

تحليل: ما هي الدروس التي يمكن لمن أراد تدمير كرة القدم أن يستقيها من السباقات؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ما هي الدروس التي يمكن لمن أراد تدمير كرة القدم أن يستقيها من السباقات؟

أحدث الأخبار

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: أداء فيراري في موسم 2021 حتّى الآن "مصدر ارتياح"

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين ترغب العودة إلى التجارب الشتوية الممتدة في 2022

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: البيانات تُشير أن بمقدوري مُضاهاة سرعة لوكلير في التصفيات

شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.