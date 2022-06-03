بينوتو: أخطاء فيراري في موناكو "ستجعلنا أكثر قوة"

كان شارل لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول يتصدر السباق في موناكو عندما ارتكبت فيراري خطأ استراتيجياً، لم يتسبب فقط في حرمان البطل المحلي من فوز شبه محقق، بل تراجع حتى المركز الرابع ونجح سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بتحقيق الفوز بالسباق.

وصرح لوكلير الغاضب بعد السباق بأنه "في بعض الأحيان نرتكب الأخطاء، لكننا ارتكبنا الكثير هذه المرة".

وأكمل: "كان سباقاً صعباً على الجميع هنا، أصبحتُ معتاداً على التراجع وخيبات الأمل في سباق الموطن، لكن لا يمكننا مواصلة ذلك، خاصة في وضعنا الحالي".

ويرى بينوتو أن أخطاء فيراري "ستجعلنا أكثر قوة" وسط اعتياد الفريق على معركة اللقب والعودة للانتصارات وذلك أمر كانت فيراري غائبة عنه منذ عدة مواسم.

فقال: "أنا واثق من أن ما حصل سيجعلنا أكثر قوة. نحن نعي تماماً أن وجودنا كفريق تنافسي بات حقيقةً؛ تحقيق الانتصارات مسألة أخرى ومستوى آخر من الصعوبة".

وأردف: "أعتقد أننا كفريق، ما زلنا نتقدم، نتعلم ربما. وهذا يستغرق بعض الوقت".

موناكو كانت الخسارة الثانية على التوالي لـ لوكلير وفيراري بعد أن انسحب أصيل موناكو من صدارة سباق جائزة إسبانيا الكبرى بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، ما تسبب في تصدر ماكس فيرشتابن لبطولة السائقين.

"بالتأكيد ذلك كان محبطاً، عندما تمتلك السيارة الأسرع وتحرز قطب الانطلاق الأول ولا تفوز بالسباق. ذلك محبط" قال بينوتو.

وأكمل: "ما حصل في إسبانيا كان أمراً مختلفاً تماماً، تعرضنا لمشكلة في الموثوقية بينما كنا في صدارة السباق. في موناكو، كانت مجموعة ظروف صعّبت مهمتنا. لكننا لم نكن رائعين في الحُكم واتخاذ القرارات، وذلك أمر محبط".

من جهته، أضاف لوكلير: "للأسف، كل شيء سار ضدنا، وذلك مؤلم خاصة في سباق الموطن".

واختتم: "لكن هكذا هي الحياة، وسنعود أكثر قوة".