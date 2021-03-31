بيكيه: فيرشتابن كان "ليسحق" هاميلتون في مرسيدس

لا يخامر البرازيلي الذي أحرز ألقابه في مواسم 1981، 1983 و1987، أي شكّ بأن الهولندي الشاب كان ليتفوق على بطل العالم سبع مرات لو كان إلى جانبه تحت لواء فريق مرسيدس، وذلك بعد أن شاهد معركتهما في سباق جائزة البحرين الافتتاحي لموسم 2021.

وشكك بيكيه كذلك في قدرة فالتيري بوتاس زميل هاميلتون، قائلاً: "ليس أنّ هاميلتون غير جيد. لكن زميله أقل مستوى منه، وزميله الأسبق (نيكو روزبرغ) كان أسوأ حالاً!".

وكذلك الحال، كرر ابنه، نيلسون بيكيه بطل الفورمولا إي السابق، كلام والده حيال فيرشتابن، فقال: "إنه قادم ’بسكينٍ بين أسنانه’!"، كنايةً عن شراسته وجرأته.

وضمن مقابلة جمعتهما بموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد تحقيق فيرشتابن للمركز الثاني في البحرين خلف هاميلتون، عقب اضطراره لإرجاع الصدارة إلى البريطاني عندما تجاوزه خارجاً عن حدود المسار، قال بيكيه الأب: "بداية، علينا الأخذ بعين الاعتبار أن الفورمولا واحد الحالية مختلفة للغاية".

وأكمل: "لذا من الصعب للغاية المقارنة المباشرة بين سائقين لا يقودان السيارة نفسها".

وأردف: "لكن في حال كان ماكس يقود مع مرسيدس، أنا واثق أنه كان ليسحق هاميلتون".

وتابع: "ماكس عدائي بشكل أكبر. إنه يرتكب أخطاءً أكثر بسبب ذلك، لكنه وبرأيي الشخصي أفضل من هاميلتون".

في الحقيقة، فإن مهمة هاميلتون كانت أكثر سهولة بتواجد بوتاس كزميل له على متن سيارة مرسيدس الثانية.

فالتيري بوتاس، لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وقارن بيكيه سيناريو هاميلتون في الفورمولا واحد بذلك الذي تعرض له شخصياً مع ويليامز ثمانينات القرن الماضي.

فقال: "الحال تقريباً مماثل لما كان عليه الوضع معي ومع (نايجل) مانسل، عندما كان السائقون الآخرون متأخرين كثيراً في الخلف".

وأكمل: "فزت ببطولة موسم 1987، ولم أكن أقود مثل السابق، لأنني تعرضت لحادثة في بداية الموسم وعانيت من عواقبها. لكنني فزت باللقب، ببعض الحظ. كان من المفترض أن أفوز في 1986 لكنني فزت في 1987".

وأضاف: "لكنه كان سهلاً للغاية. كانت السيارة أفضل بكثير مما لدى المنافسين. والآن، مرسيدس أفضل بكثير من غيرها".

واسترسل: "كما قلت، ليس أن هاميلتون غير جيد. لكن زميله أضعف منه وكذلك السابق (روزبرغ) كان أسوأ من بوتاس. لم يفز روزبرغ إلا لأن هاميلتون تعرض خلال ذلك الموسم للعديد من الحوادث والانسحابات".

لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، أضاف بيكيه الابن الذي أمضى فترة قصيرة في الفورمولا واحد قاد خلالها إلى جانب فرناندو ألونسو ضمن صفوف رينو في موسمي 2008-2009: "أعتقد أنه علينا أخذ أمرَين بعين الاعتبار: خبرة لويس وتعطّش ماكس".

وأكمل: "لويس في الفورمولا واحد منذ 15 عاماً وأعتقد أنه شيئاً فشيئاً بدأ يخسر تعطشه. بالمقابل، لدينا ماكس بشراسته وجرأته".

وتابع: "فاز هاميلتون بسبعة ألقاب، لديه بالتالي أهداف مختلفة. وذلك هو الفارق بينهما".

واسترسل: "يمكنني تشبيه فيرشتابن بمصارع الفنون القتالية المختلطة، إنه مستعد لجميع أنواع التحديات".

واختتم: "إنه مختلف عن لويس، الذي فاز بالبطولات وغير ذلك. خبرة لويس تساعده في بعض النواحي، لكن ماكس يمتلك تعطشاً وعدائية أكبر".