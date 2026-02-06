بيع أول سيارة فائزة لـ مايكل شوماخر في الفورمولا 1 بمبلغ من سبعة أرقام
تم بيع أول سيارة فائزة لمايكل شوماخر في الفورمولا 1، وهي بينيتون B192، في مزاد علني.
سيارة بينيتون B192 موديل 1992 لـ مايكل شوماخر
الصورة من قبل: Broad Arrow للمزادات
كانت السيارة مُدرجة في البداية بتقدير يبلغ 8.5 ملايين يورو، لكنها بيعت مقابل 5,082,000 يورو في مزاد Broad Arrow Auctions.
وحقق شوماخر، الذي كان زميله في الفريق آنذاك مارتن براندل، أول فوز له في الفورمولا 1 على متن سيارة B192 في جائزة بلجيكا الكبرى لعام 1992 على حلبة سبا-فرانكورشان.
وقد قاد السائق الألماني هذه السيارة تحديداً، التي صممها روري بيرن، في خمسة سباقات كبرى.
وقال شوماخر بعد تحقيق فوزه الأول:
"لا أستطيع حقاً وصف ذلك، أعني أنه أمر جنوني".
1992 Benetton B192 of Michael Schumacher
Photo by: Broad Arrow Auctions
وجاء في فيديو صادر عن دار المزادات (أدناه):
"الشرارة الأساسية التي تبدأ أسطورة. خطوة واحدة على الطريق الذي سيقود مايكل شوماخر إلى سبعة ألقاب عالمية للسائقين. ها هي تقف بينيتون B192. المنافس المتواضع، الحصان الأسود، سيارة بُنيت لتتحدى عمالقة ويليامز ومكلارين، بأسماء أصبحت أسطورية بقدر شوماخر نفسه – فلافيو برياتوري، روري بيرن، وروس براون".
"في عالم كان يحكمه سينا، مانسيل، وبروست، ظهر شاب ألماني طموح تميّز بالدقة والانضباط وإحساس لا يتزعزع بالاتجاه. وفي سباق سبا-فرانكورشان لعام 1992 الذي تميز بتقلبات الطقس، حملت هذه السيارة شوماخر إلى أول انتصار فارق في مسيرته".
"داخل هيكلها المصنوع من ألياف الكربون، يقبع محرك من ثماني أسطوانات بسعة 3.5 لتر بزخم متصاعد على مدى 44 لفة و300 كيلومتر، قاده مايكل ببراعة عبر ناقل حركة يدوي".
"تُعد B192 آخر سيارة فورمولا 1 بناقل حركة يدوي تنتجها بينيتون. في ذلك اليوم، لم يأتِ هذا السائق وهذه السيارة لينتهيا، بل ليبدآ رحلة أسطورية، تمهيداً لهيمنة ستتبع لاحقاً. الزمن يمضي، والأبطال ينهضون، لكن الخطوة الأولى في الطريق نحو السبعة تبقى راسخة. الأساطير تبقى".
وحققت سيارة B192 ما مجموعه 11 منصة تتويج، وفوزاً واحداً، ولفتين كأسرع زمن، مع كلٍّ من شوماخر وبراندل. وبطلائها الأصفر والأخضر المميز، امتلكت B192 محرك فورد من ثماني أسطوانات سعة 3.5 لتر، بقوة تتراوح بين 660 و680 حصاناً.
