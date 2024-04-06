بيريلي: سباق الصين سيشكّل تحدياً كبيراً بعد غياب خمس سنوات

أقيم آخر سباق على حلبة شنغهاي في عام 2019، قبل أن تؤدي جائحة كورونا إلى غياب مطوّل للبلاد عن ساحة البطولة.

منذ ذلك الحين، تغيرت قوانين الفورمولا واحد التقنية بشكل كبير، بما في ذلك التحول لاستعمال إطارات بحجم 18 بوصة.

ومن المؤكد أن سطح الحلبة أيضاً قد تغيّر خلال السنوات تلك كذلك، كما أن بيريللي لم تتمكن من إرسال مهندسين لتقييمه مسبقاً، وهو ما يحدث عادة في حالة الحلبات الجديدة أو التي لم تُستخدم لفترة طويلة.

ونظراً لأن الحلبة تم بناؤها على أراضٍ مستنقعية، فهناك أيضاً احتمال لظهور حفر قد لا تكون واضحة للعين المجردة، ولكن سيتم اكتشافها بواسطة سيارات الفورمولا واحد.

وما يعتبر تحدياً إضافياً كذلك هو أن شنغهاي هي أيضاً أول جولة من موسم 2024 تضم سباقاً قصيراً.

"كأنها حلبة جديدة، بصراحة"، قال بيرا عند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأكمل: "لأن لدينا سيارات جديدة، وإطارات جديدة، بحجم 18 بوصة".

وأكمل: "لم تُستخدم الحلبة بالفعل طوال خمس سنوات، لقد تم استخدامها فقط لسباق واحد في السنة تقريباً أو شيء من هذا القبيل. لذا ستكون الحلبة خضراء حقاً ومتسخة إلى حد ما، على الرغم من أنهم سينظفون الحلبة بالطبع".

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري وسيباستيان فيتيل، فيراري وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأردف: "نحتاج إلى فهم طبيعة الأسفلت قبل الحدث لنرى كيف تغيرت الأمور".

وأضاف: "في الماضي، كانت الحلبة خشنة للغاية، لذا نحتاج إلى فهم التغيرات التي حصلت خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "إنه تحدٍ جيد بالنسبة لنا، ومثير للاهتمام. الأمر الآخر هو أنه بعد خمس سنوات، لدينا سباق قصير كذلك بعد التجارب الحرة".

واسترسل: "لذا لن يكون هناك الكثير من البيانات، وحتى بالنسبة للفرق سيكون تحدياً كبيراً، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للفرق فقد يكون التحدي أكبر بكثير".