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بيريللي وفيراري تؤجّلان اختبارات إطارات 18 إنشًا في فيورانو

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بيريللي وفيراري تؤجّلان اختبارات إطارات 18 إنشًا في فيورانو
03-03-2020

اتّفقت بيريللي وفيراري على تأجيل اختبارات إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشًا لموسم 2021 التي كان من المفترض إقامتها على حلبة فيورانو الخاصة بالفريق يوم الخميس.

جاءت الخطوة استجابة للقيود الإضافيّة المفروضة في إيطاليا على إثر تفشّي فيروس كورونا الجديد.

وكان من المفترض أن تكون تجارب الطقس الممطر الثانية من أصل 25 يوم تجارب بسيارات "مهجّنة" مُجدولة لعام 2020 وتتشاركها جميع الفرق العشرة، وذلك على إثر اليوم الأوّل الذي أجرته فيراري بقيادة شارل لوكلير في خيريز في الشهر الماضي.

وكانت هذه الفرصة الوحيدة لأيّ سيارة فورمولا واحد للتواجد على المسار بين نهاية تجارب برشلونة الجمعة الماضية والتجارب الحرّة الأولى في أستراليا.

وكتبت بيريللي على حسابها في تويتر: "بسبب سياسة قيود الشركة التي تبنّتها فيراري وبيريللي على إثر تفشّي فيروس كورونا الجديد حول العالم، تقرّر تأجيل تجارب إطارات الـ 18 إنشًا للطقس الممطر في فيورانو التي كان من المقرر إقامتها يوم 5 مارس. ستتمّ إعادة جدولة التجارب في فيورانو في أقرب فرصة ممكنة".

في المقابل تواصل منظّمو جائزة البحرين الكبرى مع الفرق، ووسائل الإعلام وجميع الآخرين المسافرين إلى السباق وطلبوا منهم تحديد إذا ما كان جميع أفرادهم تواجدوا أو مرّوا بالبلدان المتأثّرة بالفيروس خلال آخر 14 يومًا قبل وصولهم إلى البلاد، وذلك كجزء من خطّة واسعة النطاق للتعامل مع مشاكل السفر المحتملة.

وتتضمّن قائمة الدول كلًا من إيطاليا، اليابان، الصين (بما فيها هونغ كونغ)، إيران، العراق، كوريا الجنوبيّة، ماليزيا، سنغافورة مصر، لبنان وتايلاند.

كما طُلب من الأفراد الإعلان عن نيّتهم العبور من دبي في طريقهم للبحرين. وتعدّ الإمارات واحدة من الخيارات القليلة المتاحة لإتمام الرحلة قدومًا من ملبورن، لكنّ الرحلات بين دبي والبحرين باتت مقيّدة في الأيّام الأخيرة.

وجاء في مذكّرة منظّمي السباق: "تعمل حلبة البحرين الدوليّة مع وزارتَي الصحّة والداخليّة البحرينيتين لوضع إجراءات خاصة للفرق، والإداريين وأطقم البثّ ووسائل الإعلام الحاضرين لجائزة البحرين الكبرى المقبلة".

من جانبها أعلنت فيتنام بالأمس عن إيقافها السفر من دون فيزا بالنسبة للإيطاليين.

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