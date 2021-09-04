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بيريللي واثقة من قدرة إطاراتها على التعامل مع ميلان حلبة زاندفورت

أكدت بيريللي ثقتها من قدرتها على التعامل مع متطلبات منعطفات زاندفورت المائلة بالرُغم من عدم مُضيها قُدمًا مع خطتها الأصلية بُصنع إطار مخصص لذلك المسار.

بيريللي واثقة من قدرة إطاراتها على التعامل مع ميلان حلبة زاندفورت

عندما تم الإعلان عن جائزة هولندا الكبرى للمرة الأولى على روزنامة 2020 وكذلك خطط التعديلات على المسار، درست بيريللي فكرة صنع إطار مخصص للتعامل مع الأحمال الأكبر بكثير التي من المتوقّع أن تفرضها الحلبة على الإطارات.

ولطالما مثّل ميلان الحلبات مشكلة لإطارات الفورمولا واحد في الماضي، حيث تجلّي ذلك مع مشاكل إطارات ميشلان في جائزة الولايات المتحدة الكبرى موسم 2005 على حلبة إنديانابوليس، والذي دفع السيارات التي تعتمد إطارات الصانع الفرنسي إلى عدم المشاركة في السباق.

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مع ذلك، أوضح ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي بأنّ التغييرات التي تمّت على تركيبة جميع إطارات الشركة لموسمي 2020 و2021 ألغت الحاجة لصنع إطار مخصص لحلبة زاندفورت.

فقال: "لقد كانت فكرة لدينا. كنا نخطط كذلك لاختبار تلك التركيبة الجديدة لزاندفورت ضمن إحدى حصص التجارب الحرة للسباقات الماضية، لكنّ كل شيء توقف بسبب جائحة كورونا، ولذلك لم نمضي قُدمًا مع تلك الخطة".

وأضاف: "أعتقد بأنه بات لدينا الآن معلومات أفضل للمسار وكذلك منتج أفضل. ولذلك لم تعد هنالك حاجة لأيّة تركيبة مختلفة مخصصة لزاندفورت".

هذا واعترف إيزولا بأن المسار ما يزال يوفّر تحديًا مختلفًا للإطارات، حيث قال: "لهذا ننتظر المحاكاة المحدثة من الفرق من أجل الحصول على فهم أفضل لمستويات الضغط على الإطارات أو كيف ستعمل حول كامل الحلبة، ولا سيّما عندما المنعطفين المائلين، وخصوصًا المنعطف الأخير".

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وأكمل: "سترون المواصفات، حيث أنها ليست جنونية للغاية، وتتوافق مع الحلبات الأخرى ذات الضغط العالي على الإطارات. من المنصف القول بأنه كذلك مع التركيبة الجديدة التي قدمناها في بداية العام، وكذلك التي جلبناها إلى سيلفرستون، فإن لدينا إطارًا ذا تماسك أكبر، وعليه بمقدروه التأقلم مع المسار".

جديرٌ بالذكر أنّ بيريللي قد جلبت تركيبات الإطارات الأقسى لديها لنهاية هذا الأسبوع، مع سي1، سي2 وسي3.

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