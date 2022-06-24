بيريللي: معركة فيرشتابن وساينز دليلٌ على نجاح إطارات 2022 للتسابق

على إثر فترة سيارة الأمان المتأخّرة نتيجة حادث يوكي تسونودا، دخل فيرشتابن وساينز في معركة متقاربة في الأمام على مدار اللفّات الـ 16 الأخيرة في مونتريال.

ولم يتمكّن فيرشتابن من الابتعاد عن ساينز الذي واصل تسليط الضغط عليه إلى حين عبورهما خطّ النهاية بفارق أقلّ من ثانية.

وكانت طبيعة معركتهما مهمّة بالنسبة لبيريللي كونها مثّلت خطوة بالمقارنة مع السابق عندما كانت حرارة الإطارات ترتفع بشكلٍ درامي في هكذا سيناريوهات.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي: "ما هو مهمٌ من هذا السباق بالنسبة لي هو رؤية ما يدعونه بالتسابق المتقارب".

وأضاف: "كان ذلك أحد أهدافنا لهذا العام، وليس التجاوز وحده من خلال دي آر اس أو أيّ نظامٍ آخر. بل كان منح الفرصة للسائقين للضغط والقتال على المسار".

وأردف: "وذلك بالضبط ما حدث مع ماكس وكارلوس، لكن أيضًا في الخلف مع ألبين وشارل لوكلير والعديد من السيارات الأخرى".

وأكمل: "ذلك يعني أنّ الإطارات كانت توفّر هذه الفرصة مع حزمة السيارة، ومن الرائع رؤية ذلك يحدث".

وواصل شرحه بالقول: "من الواضح أنّنا نعلم ما يُمكننا تحسينه للمستقبل، ونعمل على إطارات العام المقبل. لكنّني سأقول بأنّ الهدف الأوّل قد تمّ تحقيقه وذلك مهمٌ حقًا بالنسبة إلينا".

وقال إيزولا أنّ التقدّم في المساعدة على توفير تسابق متقارب جاء من خلال تشكيلة السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة الجديدة، والجيل الجديد من تركيبات الإطارات التي تتآكل بقدرٍ أقلّ.

وفي حين أنّه يعتقد بأنّه يُمكن تحقيق تقدّم إضافي لموازنة الأداء بين مختلف التركيبات، يعتقد الإيطالي بأنّ بيريللي توصّلت إلى نقطة بداية جيّدة.

وقال في هذا الصدد: "كانت السيارة التي في الخلف تبدأ بخسارة الارتكازيّة، وتنزلق وترتفع حرارة إطاراتها بشكلٍ مفرط، لذا هناك عاملٌ كبيرٌ خلقته السيارات الجديدة. ومن الواضح أنّ الحفاظ على الارتكازيّة على السيارتين يُساعد الإطارات".

وأكمل: "لكنّ التركيبات الجديدة تعمل بشكلٍ أفضل كذلك. نعلم أنّ إطارات ميديوم وسوفت تتآكل أكثر قليلًا في بعض الأحيان، لكنّ ذلك ضروري، إذ لولا ذلك فإنّك لن تحصل على أيّة استراتيجيّات مختلفة لو كانت جميع الإطارات تتآكل بذات القدر".

واختتم بالقول: "إطارات هارد ثابتة جدًا، وإطارات ميديوم قابلة للإدارة، ربّما إطارات سوفت عدائيّة بعض الشيء، يُمكننا الحصول على استراتيجيّات مختلفة ومقاربات مختلفة".