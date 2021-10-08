بيريللي متخوّفة من أنّ خيارات إطاراته "عدائيّة للغاية" في تركيا

بعد معاناة السائقين للتمتّع بالتماسك على السطح الجديد لحلبة إسطنبول-بارك العام الماضي، اختارت بيريللي جلب تركيبات ألين بدرجة لهذا العام.

لكن بعد التزامها بتلك الخيارات، علمت بيريللي أنّ خصائص المسار تغيّرت بعد أن قرّر مروّج السباق معالجة الأسفلت بمياه عالية الضغط للمساعدة على توفير المزيد من التماسك.

وعانى السائقون من تآكل مفرط لإطارات "سوفت" خلال تجارب الجمعة، ويعتقد إيزولا أنّ الفرق ستُحاول الآن تفادي استخدامها خلال السباق.

كما أنّ هناك فرصة لأن تجري التصفيات في أجواء ممطرة، لكن في حال استخدام الإطارات الملساء في القسم الثاني منها فمن المرجّح أن يلتزم أغلب المتصدّرين بالانطلاق على إطارات "ميديوم".

وقال إيزولا: "أعتقد بأنّ إطار سوفت مثّل خيارًا عدائيًا. بالنظر إلى موعد تحديدنا لخيارات الإطارات فلم نكن على علمٍ بمسألة معالجة سطح المسار. لذا بالنظر إلى بيانات العام الماضي فقد قرّرنا جلب إطارات ألين بدرجة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ بعض الفرق استخدمت تركيبة سوفت اليوم للتخلّص منها والتركيز على ميديوم وهارد للسباق في حال قدرتها على الاقتصار على توقّف وحيد".

وأردف: "أعتقد بأنّنا سنرى سيارتَين أو ثلاث تتأهّل على إطارات سوفت، ذلك لأنّ الفارق الزمني بين إطارات سوفت وميديوم ضئيلٌ للغاية".

وأكمل: "ليس الفارق ثانية وتُجازف حينها كثيرًا بمحاولة التأهّل على ميديوم في القسم الثاني، ستُحاول المزيد من السيارات فعل ذلك".

وأكّد إيزولا أنّ معالجة سطح المسار أحدثت فارقًا كبيرًا في مستويات التماسك مثلما أورد السائقون اليوم.

وقال في هذا الصدد: "ارتفع مستوى التماسك كثيرًا. دعونا نقل أنّ الحصى ظاهرٌ على سطح المسار، وبالتالي يُولّد تماسكًا أكبر من العام الماضي. ذلك واضحٌ للغاية كون الأزمنة أسرع بأربع إلى خمس ثوانٍ من العام الماضي".

وأضاف: "كنّا نتوقّع بعض التحبّب، وكان واضحًا على جميع التركيبات الثلاث، خاصة على الإطارات الأماميّة. لكنّ التحبّب على الكتف الداخلي من الإطار يُسرّع اهتراءه".

وأكمل: "مثلما قلت فإنّ الأسفتل مختلفٌ بالكامل عن العام الماضي. اعتمدنا إطارات أقسى بدرجة حينها. لذا فإنّ بياناتنا من العام الماضي لا تعكس أيّ شيء".

واعترف إيزولا أنّ بيريللي علمت بمسألة معالجة سطح المسار في مرحلة متأخّرة للغاية لتغيير خيارات إطاراتها لسباق تركيا.