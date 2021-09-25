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بيريللي: ليس هنالك ما يمكننا فعله لتسهيل إقامة الحصص في الأمطار

قال ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي أنّه ليس هنالك ما يمكن للشركة الإيطالية فعله لتسهيل مشاركة السيارات على الحلبة ضمن أجواء ماطرة.

بيريللي: ليس هنالك ما يمكننا فعله لتسهيل إقامة الحصص في الأمطار

أثار انتهاء سباق جائزة بلجيكا الكبرى بعد بضع لفات خلف سيارة الأمان الجدل حول عدم قدرة سيارات الفورمولا واحد على السير بأمان ضمن أمطار غزيرة.

وقد ألغت "فيا" حصة التجارب الحرة الثالثة لجائزة روسيا الكبرى صباح اليوم بينا تنتظر نافذة تسمح لها بإقامة التصفيات.

وأوضح إيزولا بأنّ المعضلة تتمثّل في أنّ إطارات بيريللي الأفضل للأمطار تتسبب بالمزيد من الرذاذ مع تشتيت المياه، المشكلة التي نشأت من تغيير أبعاد الإطار إلى مواصفات أعرض قبل أربعة أعوام.

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فقال: "لقد تحدثت إلى الكثير من الناس بعد جولة سبا. كون لا أحد بالتأكيد يرغب بتكرار ما حدث هناك، وانتظار الناس لساعات ومن ثمّ لا يحدث شيء".

وأضاف: "لكن على جانب الإطار هنالك القليل جدًا يمكننا القيام به، كون الإطارات مصممة لتضمن التداخل بين تركيبات الفول ويت والإنترميديت، وتغيير ذلك الهدف ليس خطوة مثالية، كونك حينها ستخلق فجوة".

وتابع: "وعلى أيّة حال كذلك ستبقى مع إطار قادر أكثر على تشتيت المياه، ومع ذلك التشتيت تتطاير المياه وتصبح الرؤية أسوأ وأسوأ".

وأكمل: "وبذلك لن نحل المشكلة، بل أننا نجعلها أسوأ. لا أعلم ما يُمكننا فعله على صعيد الإطارات لأكون صريحًا".

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في المقابل، أوضح إيزولا أنّ أسطح الحلبات المصممة لتقليل الرذاذ قد تساعد في ذلك، بينما اعترف بأنّه سيُطلب منها حينها استثمار الكثير من الأموال من أجل أيّة تغييرات.

فقال: "أعتقد أنه ومن خلال المعرفة التي لدينا الآن، فمن الممكن تصميم أسفلت قادر على تفادي المياه الراكدة، أو مع تحدّب نوعًا ما لإبقاء المياه بعيدة عن المسار".

واختتم: "ولكن ليس ذلك سهلًا، وبالطبّع لايمكننا أن نطلب من المروجين إعادة تصميم أو تغيير في خصائص كامل الحلبات. قد يكون هنالك ما يمكن فعله مع الخبرة المكتسبة من السباقات الأخيرة، لكن عندما تكون كميات مياه الأمطار كبيرة، يكون الوضع صعبًا للغاية".

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