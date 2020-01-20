بيريللي لن تختبر نماذج جديدة لإطارات الفورمولا واحد في 2020

قدمت بيريللي لجميع فرق البطولة نماذج الإطارات الجديدة التي كانت قد طوّرتها، وذلك لتجربتها خلال جولة أوستن الموسم الماضي، لكنّ الظروف الجوية الباردة غير الاعتيادية حينها إضافة إلى انخفاض مستويات التماسك لتلك النماذج - التي تم التخلي عنها لاحقاً - كانا عاملين أثارا موجة انتقادات واسعة بين صفوف السائقين.

وبالرغم من أنّ ردة الفعل حيال الإطارات الجديدة كانت أفضل في تجارب أبوظبي التي تلت الموسم، لكن الفرق صوّتت على قرار الإبقاء على إطارات 2019 واستعمالها لموسم 2020.

ويرى إيزولا أنه وفي حال احتاجت بيريللي اختبار مكوّنات جديدة من نفس نوعية الإطار، فسيتم ذلك على الأغلب خلال حصص التجارب الحرة، لأنه ومع نفس نوعية الإطارات فلن يتغير توازن السيارة أو معاييرها.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "المقارنة مع نوعية جديدة أمر ممكن خلال التجارب الحرة".

وأكمل: "لو اختبرنا إطارات جديدة بالكامل، فربما تكون تلك مقاربة خاطئة".

وشرح إيزولا أن قلة الوقت المخصص على المسار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك الحاجة لضبط السيارة مع الإطارات السابقة التي تقدم توجيهاً أفضل للسيارة، ما يعني أن عطل نهاية الأسبوع ليست مثالية لتجربة الإطارات الجديدة.

فقال: "قدمنا النماذج للجميع، وكانت فرصة جيدة لنرى كيفية عملها (في أوستن)".

وأكمل: "من المستحيل على الفرق تجربة تلك الإطارات الجديدة خلال التجارب (لأنها تركز على السباق وإعدادات السيارة)".

وتابع: "من الصعب إيجاد وقت لتجربة الإطارات الجديدة ضمن جدول الفرق المزدحم خلال عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم: "ذلك يعني أن الظروف غير مواتية لتجربة إطارات جديدة. لهذا بتنا نركز على تطوير الإطار عندما يكون لدينا يوم كامل أمامنا لاستعماله".