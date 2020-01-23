بيريللي: لا عودة لإطارات 13 إنشًا الحالية حتّى حال رفض الفرق لتركيبة 18 إنشًا

يأتي الانتقال إلى إطارات بقياس 18 إنشًا ضمن حزمة التغييرات الكبيرة التي ستعرفها الفورمولا واحد على جوانب البطولة للعام القادم، والتي تهدف إلى سيارات مختلف في مظهرها على نحوٍ كبير بوسعها التسابق بشكل أفضل بالمقارنة مع المقاتلات الحالية.

وستعتمد سلسلة الفورمولا 2 الداعمة للفورمولا واحد إطارات بقياس 18 إنشًا هذا العام، ما سيوفّر بيانات مبكّرة لبرنامج تطوير بيريللي لذات الإطارات في الفئة الملكة لموسم 2021.

وقد بدأ برنامج التطوير المبدئي لهذه التركيبات في المراحل الأخيرة من موسم 2019.

إذ وعند سؤاله عمّا سيحدث إذا ما أبرزت الفرق مشاكل مع إطارات 2021 - الأمر الذي حدث العام الماضي وأدّى إلى تخلّي بيريللي عن خطتها بتقديم تركيبات جديدة لموسم 2020 - قال إيزولا رئيسم قسم رياضة السيارات لدى صانع الإطارات الإيطالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": لحسن الحظ فقد أجرينا بالفعل ثلاث حصص اختبارات في 2019".

وأضاف: "إذ كانت البيانات الأولية لإطارات 18 إنشًا جيّدة للغاية، لذا فأن لا أتوقّع التعرّض لأيّ نوع من المفاجآت هذا العام".

وتابع: "بالطبّع السيارة ستكون مختلفة في 2021، إذ ستكون مُصممة على إطارات 18 إنشًا، لذا العام القادم سنحظى بمنتج جديد. حيث أنّه لا فرصة للعودة إلى إطارات 13 إنشًا مرّة أخرى. لكنّني متفائل ولا سيّما وأننا قطعنا 213 لفّة في يومين خلال أوّل حصّة تجارب في بول ريكار مع رينو في سبتمبر/أيلول الماضي".

وأكمل: "مع سيارة معدّلة، وفي أوّل مرّة يختبر الفريق بسيارة جديدة، والمرّة الأولى التي نختبر فيها إطارات 18 إنشًا جديدة من كلّ الجوانب، فإنّك تتوقّع مواجهة المشاكل وربما عادة إيقاف برنامج الاختبارات لنصف يوم أو أكثر، لكنّنا لم نواجه أيّة مشاكل على الإطلاق. أتممنا برنامجنا كاملًا خلال اليومين، حيث قطعنا أكثر من 1000 كلم، لذا كانت تجارب مثمرة للغاية".

وقال إيزولا أنّه "متفائل للغاية لموسم 2021"، بالنظر إلى الإمكانيات التي تحملها القوانين الجديدة من أجل تحسين التسابق.

"إذا ما عملت قوانين الانسيابية الجديدة على النحو المتوقّع، وهو تأثير أقلّ بكثير في الارتكازية على السيارة الملاحقة في الخلف، فسيغيّر ذلك من الوضع كثيرًا" قال إيزولا.

واختتم: "يعود ذلك إلى أنّ السيارات الحالية تخسر حتّى 50 بالمئة من ارتكازيتها عندما تلاحق سيارة أخرى".

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