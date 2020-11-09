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بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

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بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

عبّرت بيريللي عن مخاوف إزاء قدرتها على إقامة برنامج تجارب كامل لإطارات 18 إنشًا الموسم المُقبل تحضيرًا لتغييرات القوانين في 2022.

حصلت الشركة الإيطالية على 25 يومًا من التجارب لإطاراتها الملساء والخاصة بالأمطار ليتم تقسيمها بين الفرق العشرة في البطولة على مدار هذا العام، باستخدام سيارات "مُعدلّة".

مع ذلك، وبعد فترة تجارب واحدة فقط مع فيراري في خيريز خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تمّ تعليق برنامج التجارب إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، والذي دفع بدوره البطولة إلى تأجيل تقديم القوانين الجديدة حتى 2022.

وكان الجدول الأصلي لتجارب الإطارات يشمل الاختبار على حلبات فيورانو، البحرين، برشلونة، ريد بُل رينغ، سيلفرستون، سوزوكا وبول ريكار، كما شمل خمسة أيام لاختبار إطارات الأمطار على حلبة جائزة فرنسا الكبرى.

والآن سيتعيّن تأجيل تجارب إطارات 18 إنشًا إلى 2021، ونظريًا يجب كذلك أن تكون إطارات 2022 النهائية جائزة لاختبار التقييم النهائي، مع سيارات معدلة من كل الفرق، بعد السباق الختامي من الموسم في أبوظبي.

مع ذلك، ومع عدم وجود روزنامة سباقات حاسمة وسط القيود الحالية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشّي الفيروس، فإنّ ماريو إيزولا مدير مشروع بيريللي في الفورمولا واحد يدرك بأنّ الشركة تواجه تحديًا صعبًا في محاولتها التخطيط لأيام التجارب الضرورية.

فقال: "سيكون من الصعب للغاية وضع 25 يومًا من التجارب بين سباقات روزنامة الموسم المُقبل".

وأضاف: "نحن متأكدون من أنّنا سنبدأ الموسم المُقبل وما يزال العمل قائمًا بقيود كوفيد-19. لكن وبمجرد أن تكون هنالك مسودة للروزنامة، سنحاول وضع بعض الأيام عليها".

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واستكمل: "أحد الخيارات على سبيل المثل سيكون محاولة الاستعانة قدر الإمكان بيومي الثلاثاء والأربعاء بعد أيام السباقات، لكي نبقى على ذات الحلبة. إذ سيُقلل ذلك من تحركات الفرق".

وتابع: "علينا أن نضع في الاعتبار كذلك أنّ الحجر الصحي سيكون ما يزال قائمًا، والقيود المصاحبة للتحرك من بلد إلى آخر، ومثل هذه الأمور. سنحاول وضع خطة ذكية ومرنة للتجارب، لكن سيكون من الواضح أنه ومن دون التجارب، لن يكون بمقدورنا تقديم إطارات 18 إنشًا، لذا علينا إيجاد حل".

وأكمل: "نواجه وضعًا صعبًا، لكننا سنبذل أفضل ما لدينا، وسويًا مع الفرق سنحاول تقديم روزنامة ضمن هذه المعايير".

جديرٌ بالذكر أنّ مشكلة أخرى تواجه بيريللي تتمثّل في أنّ بول ريكار هي الحلبة الوحيدة المجهزة بشكل لائق لإقامة تجارب على إطارات الأمطار.

وعن ذلك قال إيزولا: "فيما يخصّ اختبار إطارات الأمطار، سيكون من الصعب أو المستحيل إقامة هذه التجارب على ذات الحلبات التي تُقام عليها السباقات. بخلاف بول ريكار، وهي الحلبة الوحيدة المجهزة بمرشّات مياه، أو في فيورانو، لكن ليس هنالك سباق يُقام هناك. لذلك ومن أجل اختبارٍ في الأجواء محاكية للأمطار علينا وضع خطة لا ترتبط بسباق معيّن".

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