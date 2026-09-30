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بيريللي: قراراتنا بشأن سيبانغ ستستند إلى سباق 2017

مع عودة الفورمولا 1 إلى حلبة سيبانغ الدولية بعد غياب دام تسعة أعوام، ستواجه الفرق العديد من الأمور المجهولة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. وينطبق الأمر نفسه على مزود الإطارات بيريللي.

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إطارات بيريللي 2026

إطارات بيريللي 2026

الصورة من قبل: بيريللي بيريللي

لم يفصل سوى 10 أسابيع بين الإعلان عن عودة سيبانغ إلى روزنامة البطولة في 26 يوليو وإقامة السباق في 4 أكتوبر. وفي الظروف الطبيعية، عندما تختار تركيبات الإطارات لعطلة نهاية أسبوع سباق، تعتمد بيريللي على قاعدة بيانات واسعة تغطي تآكل الإطارات ومستويات التماسك على الحلبة المحددة، لضمان أن تكون المعلومات محدثة قدر الإمكان.

لكن بسبب ضيق الوقت المتاح هذه المرة، اختارت بيريللي أن تستند في اختيار التركيبات إلى البيانات التي حصلت عليها خلال زيارتها الأخيرة إلى ماليزيا.

حيث قال داريو مارافوشي، مدير رياضة المحركات في بيريللي: "أعتقد أننا كنا نذهب إلى هناك كل عام منذ 2011، لذلك لدينا مجموعة قوية من البيانات التاريخية".

وأضاف: "كان عام 2017 هو العام الأول الذي انتقلنا فيه إلى إطارات أعرض مقارنة بالجيل السابق، ومن حيث التوازن بين أبعاد الإطارات وحزمة السيارة، كان الوضع مشابهًا إلى حد كبير لما نراه حاليًا".

وتابع: "وللإجابة عن سؤالك، سنستند في قراراتنا إلى بيانات عام 2017 وسنختار تركيبات مشابهة لما اخترناه في ذلك العام، بدلًا من النظر إلى أعوام 2016 أو 2015 أو 2014".

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وأكدت بيريللي أنها ستجلب تركيبات سي2 "هارد"، وسي3 "ميديوم"، وسي4 "سوفت" إلى سيبانغ خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه.

وفي بعض الحالات - مثل الحلبات الجديدة أو تلك التي تعود إلى الروزنامة بعد غياب طويل - ترسل بيريللي فرقًا إلى الموقع مسبقًا لإجراء قياسات تفصيلية ورسم خريطة للحلبة. ويشكل هذا العمل الأساس لاختيار التركيبات الثلاث التي ستُستخدم في السباق.

لكن هذه المرة، لم يكن بالإمكان اتباع هذه الطريقة لأن الشركة الإيطالية لم تملك الوقت الكافي لتنفيذ العمل المطلوب وهو ما أوضحه مارافوشي قائلًا: "لن يكون لدينا الوقت الكافي لإرسال فرق إلى هناك لإجراء القياسات، إذ يتعين علينا تجهيز المواد بأسرع وقت ممكن. لا أعتقد أننا سنتمكن من إرسال أي شخص لفحص سطح الحلبة مسبقًا".

ويشكل قرار بيريللي نوعًا من المغامرة الكبيرة، لأنه يعتمد على بيانات يعود تاريخها إلى تسعة أعوام. ويزيد هذا الوضع أيضًا من تعقيد استعدادات الفرق، بالنظر إلى أن الجيل الحالي من السيارات، وكذلك الجيل السابق من سيارات التأثيرات الأرضية، لم يسبق لهما التسابق على حلبة سيبانغ.

وبينما تستطيع الفرق بالتأكيد اختبار سيناريوهات مختلفة عبر أجهزة المحاكاة، لا تزال هناك فجوات كبيرة في بيانات الحلبة لديها. وبالتالي، لا يمكنها التحقق عبر المحاكاة مما إذا كانت الإطارات المختارة مناسبة فعلًا لسيبانغ.

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