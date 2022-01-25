بيريللي: عودة سباقات التوقّف الواحد لن تثير قلق المشجعين إذا ما بات التسابق أفضل

ضمن سعي الفورمولا واحد لتحسين التسابق وتقديمها لتغييرات كبيرة على القوانين لموسم 2022 والتي تتضمّن الانتقال إلى سيارات ذات تأثيرات أرضية، فإنّ بيريللي كذلك ستنتقل إلى إطارات بقياس 18 إنشًا.

وقد أدّي ذلك التغيير، مجتمعًا مع الرغبة في أن تكون الإطارات أقل حساسية للحرارة المرتفعة، إلى تحوّل التركيبات نحو طبيعة أقسى بعض الشيء.

وهذا سيعني على الأرجح تآكلًا أقل، وهو ما يفتح بدوره الباب أمام الفرق لتخوض السباق بتوقفات أقل.

وبينما لا تُعدّ سباقات التوقّف الواحد هي المعيار المفضّل لرؤساء الفورمولا واحد، لكنّ ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي يعتقد بأن سباقات بتوقّفات أقل لن تؤثر على العرض المقدم إذا ما كانت هنالك معارك محتدمة على المسار.

فقال: "آمُل ألا تكون لدينا خيارات استراتيجية أقل. الفكرة والطريقة التي صممنا بها الإطارات تهدفان إلى مواصلة تواجد استراتيجيات مختلفة لدى الفرق، مع خليط بين سباقات التوقّف الواحد والتوقّفين".

وأضاف: "صحيح كذلك أنه ومع الإطارات الجديدة وتمتعها بمستويات تآكل أقل، فإنه من الممكن أن يكون لدينا توقّف صيانة أقل ومعظم السباقات قد تشهد توقّفًا وحيدًا".

وتابع: "لكن تلك ليست مشكلة بالنسبة لي طالما أن لدينا سباقات جيدة وإثارة على المسار. وإذا ما كان لدينا سائقون بمقدورهم الضغط والتجاوز. ولن يكون الوضع جيّدًا لو كان التجاوز سهلًا للغاية، فمن المهم أن يبذل السائقون جهدًا كبيرًا من أجل التجاوز. هذا تحديدًا ما يريده المشجّعون".

وأكمل: "هنالك إحصائية أجرتها الفورمولا واحد على ذلك الجانب، والغالبية كانت تشير إلى أن المشجّعين لا يرغبون تجاوزًا سهلًا، يريدون إثارة على المسار ومعارك".

وأردف: "الإطارات الجديدة مصممة بطريقة وأهداف مختلفة. السائقون طلبوا أن يكون هنالك حساسية أقل لارتفاع الحرارة وتآكل أقل. إذ يرغبون بالضغط على الإطارات وخوض المعارك على الحلبة. وقد اتّبعنا تلك المقاربة، لذلك لدينا منتج جديد تمامًا مع وجهة جديدة".