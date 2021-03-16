بيريللي: سيارات 2021 ستكون بذات سرعة العام الماضي

قدّمت الفورمولا واحد مجموعة من القوانين خلال الفترة الشتويّة لخفض الارتكازيّة وتقليص الجهد المسلّط على الإطارات.

وتضمّنت التغييرات إحداث قطعٍ في جزء الأرضيّة الذي أمام الإطار الخلفيّ، إلى جانب حظر الفتحات والشروخ في تلك المنطقة، فضلًا عن تقليص حجم قنوات تهوية المكابح الخلفيّة وكذلك أشرطة الناشر.

وكان يُؤمل أن تجتمع هذه التغييرات لتتسبّب في خسارة 10 بالمئة من الارتكازيّة، إلى جانب خسارة إضافيّة للسرعة من خلال إطارات بيريللي الأكثر متانة لهذا العام.

لكنّ البيانات الأوّليّة من تجارب البحرين الشتويّة تُشير إلى أنّ الفرق عوّضت خسائر الارتكازيّة تلك، إلى جانب أنّ سرعات السيارات مضاهي تلك التي من 2020.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

وتصدّر ماكس فيرشتابن التجارب بتوقيت وقدره 1:28.960 دقيقة وكانت وتيرته تلك قريبة من أزمنة جائزة البحرين الكبرى العام الماضي، وكانت لتضعه في المركز الـ 11 على شبكة الانطلاق.

لكن بالنظر إلى أنّ إعدادات المحرّك وكميّات الوقود تكون مختلفة في التجارب، فضلًا عن عدم ضغط السائقين مثلما يفعلون في التصفيات الحقيقيّة، فمن الواضح أنّ هناك المزيد في جعبة سيارات 2021.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بريللي أنّ ما شاهده خلال التجارب يُشير إلى أنّ الأزمنة هذا العام ستكون مماثلة لما كانت عليه في 2020.

وقال الإيطالي: "الفارق مع العام الماضي ضئيلٌ جدًا".

وأضاف: "حاولت إجراء بعض الحسابات على صعيد الأزمنة بالمقارنة مع العام الماضي، لهذا قلت لكم ذلك، إن أخذنا بالحسبان أنّ ظروف المسار لم تكن مثاليّة، فضلًا عن انخفاض الارتكازيّة وكميّات الوقود، فأعتقد بأنّنا سنلاحظ فوارق ضئيلة على صعيد الأزمنة بالمقارنة مع العام الماضي".

ويعتقد إيزولا أنّ الفرق استعادت أكثر من نصف خسارة الارتكازيّة بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك بناءً على تحليلات أداء السيارة والقوى المُسلّطة على الإطارات نهاية الأسبوع الماضي.

وأكمل: "أعتقد بأنّنا لو قارنا مع الخطّة الأصليّة لخفض الارتكازيّة بحوالي 10 بالمئة، فإنّ الفرق عملت على التغييرات وربّما تقلّص الانخفاض الحالي إلى مجال 4 إلى 5 بالمئة".

لكن بالرغم من أنّ وتيرة السيارات كانت أسرع ممّا توقّعه البعض، عبّر إيزولا عن ثقته في صمود إطارات 2021 ومجاراتها للقوى المسلّطة عليها من دون الحاجة لرفع ضغطها الأدنى.

وكانت بيريللي مرتاحة حيال الوضع في تجارب البحرين لدرجة أنّها خفضت ضغط الإطارات الخلفيّة بـ 1.5 رطلًا في الإنش المربّع خلال اليوم الثاني.