بيريللي: سوء الفهم أدّى إلى انتقاد السائقين لإطارات 2021

بعد اختبار تركيباتها المعدّلة في جائزة البحرين الكبرى، واجهت بيريللي انتقادات من العديد من السائقين، أشار معظمهم إلى تراجع في الأداء بالمقارنة مع إطارات 2020.

وقد اعترفت بيريللي بأنها لم تقم بما هو كافٍ لإخبار السائقين بأنّ تلك التغييرات تهدف إلى تحسين الاستدامة على الإطارات في مواجهة مستويات الارتكازية المتزايدة، وأنّها غير متعلقة "بخطاب الأهداف" الذي يغطّي نطاقًا من التحسينات على الأداء من المخطط تقديمها مع إطارات 18 إنشًا في موسم 2022.

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وحصل كل سائق في البحرين على مجموعتين من تركيبة سي3 لاستخدامهما خلال حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنّ كل سائق سيحصل نهاية هذا الأسبوع على مجموعة واحدة من تركيبة سي4 لاختبارها لثماني لفات على الأقل في التجارب الحرة الثانية.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي قائلًا: "علينا الاستعداد بشكل أفضل لاختبارات هذا الأسبوع. حيث كان هنالك سوء فهم بعض الشيء ولم نقم على الأرجح بشرح هدفنا من اختبارات البحرين إلى السائقين".

وأضاف: "تم الاتفاق من بداية ذلك الموسم الغريب على أنّ جهودنا تهدف إلى إنتاج إطار قادر على التأقلم مع مستويات الضغط المتزايدة التي نراها كل نهاية أسبوع مع هذه السيارات. لهذا اتفقنا أن نعمل بالتوازي على تركيبة جديدة مصممة للتأقلم مع التعديلات الجديدة، والتي قد تُستخدم كذلك تحت ضغط منخفض على سبيل المثال".

وقد أوضحت بيريللي بأنّ إحدى أكبر المشاكل في البحرين تمثّلت في تذمّر السائقين حول ضعف الاستجابة للانعطاف. حيث تمّ إعلام الفرق بتوقّع ذلك وأن يعدّلوا على إعدادات سياراتهم للتأقلم مع ذلك، ولكن بالنظر إلى أن الاختبارات تمت إقامتها خلال نهاية أسبوع سباق عادية، فقد آثر البعض عدم فعل ذلك.

كما ظنت الفرق كذلك أنّ بمقدورها تعلّم المزيد عن الإطارات من خلال عدم إدخال تغييرات على سياراتها.

"إنّها كذلك مسألة تواصل أفضل مع السائقين، حيث يجب تحسين الطريقة التي نخبر بها السائقين بما نريد فعله وما نرغب بتحقيقه، وما ينبغي أن يشعروا به ومن ثم إعلامنا" قال إيزولا.

واختتم: "لم نقم بذلك على الأرجح بالطريقة الصحيحة. ولذلك تعرضنا كذلك لتلك التعليقات".