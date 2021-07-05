بيريللي ستقدم إطارات خلفية جديدة في سيلفرستون بعد اختبارها في النمسا

حصل جميع السائقين على مجموعتين من الإطارات الجديدة لاختبارها في أي مرحلة من حصص التجارب الحرة الثلاث، حيث آثرت بعض الفرق إكمال حصة التجارب الثالثة عليها اليوم السبت.

وكان الرأي الغالب من السائقين حول الإطار الجديد - والذي يعمل بضغط أقل بدرجتين من الإطارات الاعتيادية المستخدمة هذا العام في النمسا - أنه لديه تأثير قليل أو منعدم على التوجيه، إذ وصفه أحدهم وكأنه "شفاف".

وكان تخوّف الفرق من تلك الخطوة أن يكون لذلك التغيير تأثير على الترتيب التنافسي بأن يكون في صالح بعض السيارات على حساب الأخرى.

وسيتم اتّخاذ قرار نهائي بشأن استخدام الإطار الجديد في سيلفرستون فقط بعد جمع البيانات من الفرق التي ستستخدم الإطار اليوم، لكنّ بيريللي لا تتوقّع حدوث أيّة مشاكل.

حيث قال ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي عن ذلك: "لم تكمل كل الفرق برنامجها على النموذج الجديد. لكنّ الصدى العام الذي استشفيته هو أن التركيبة الجديدة تتصرّف على نحوٍ مشابه جدًا لتركيبة سي4، التي تعتبر التركيبة المتوسطة لهذه الجولة".

في المقابل، أوضح إيزولا بأن الضغط الأقل على التركيبة قد قاوم الجدار الأقسى، وعليه قلّل أي تأثير على التوجيه.

فقال: "لقد طلبنا من الفرق أن تستخدم الإطار الخلفي على ضغط أقل بدرجتين بالمقارنة مع المرجع هنا. وتلك طريقة لتعويض التحجّر الرأسي الإضافي للتركيبة الجديدة، وكانت البيانات من السائقين إيجابية في الواقع".

وأكمل: "في النهاية ذلك كان الهدف، كوننا نعلم بأن التركيبة الجديدة أكثر تماسكًا، وأننا نود تقديمها من أجل أن يكون هنالك فارق إضافي، ولكننا لم نرغب بتغيير الطريقة التي تتصرف بها، والتوازن، أو أن نطلب من الفرق التعديل على الإعدادات بأية طريقة عندما ينتقلون إليها. وقد تم تأكيد ذلك بشكل عام".

وعند سؤاله إذا ما برز أي شيء قد يمنع استخدامها في جائزة بريطانيا الكبرى، قال إيزولا: "لا، لم أسمع أي اعتراض، ولم أتلقى أي تعليق سلبي، لذلك لا أرى سببًا يمنعنا من تقديمها في سيلفرستون".