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"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل

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"لا خيار" أمام بيريللي إلا رفع ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل
26-11-2019

كشفت بيريللي أنها لا تمتلك أي خيار سوى زيادة ضغط الإطارات لجائزة هولندا الكبرى الموسم المقبل للتأقلم مع المنعطف الأخير في زاندفورت.

ضمن خطة إعادة تهيئة الحلبة وفقاً لمعايير الفورمولا واحد، تمّ العمل على المنعطف الأخير في الحلبة مع انحدار نسبته 32 بالمئة، أي بفارق أكثر من 4 أمتارٍ بين أعلى نقطة في المسار وأدنى نقطة.

هذا الانحدار أكبر بمرتين من ذاك في الموجود في منعطفات إنديانابوليس التي شهدت المشكلة الشهيرة في 2005 حين انسحبت جميع الفرق المزوّدة بإطارات ميشلان من السباق.

من جهته، أوضح ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي أن الشركة تعي التحديات في تلك الحلبة، لكنه أشار إلى أن هناك حدوداً لما يمكن القيام به لضمان عدم التعرض للمشاكل.

فقال: "الأمر الوحيد الذي يمكننا تعديله هو الضغط، وعلينا زيادة الضغط الأولي".

وأكمل: "لو نظرنا إلى القوانين فنحن مضطرون للبقاء ضمن نفس النوعية ونفس المواصفات طوال الموسم، لذا لا يمكننا تصميم إطارات خاصة ولا يمكننا تصميم نوعية خاصة، فقط من أجل زاندفورت. لذا، فإن الخيار الوحيد هو تعديل الضغط".

وكانت بيريللي قد حصلت على بيانات من زاندفورت حيال التعديلات المزمع إدخالها إلى الحلبة، كما أنها أجرت بالفعل عمليات محاكاة فيما يتعلق بالضغوط الضرورية والمناسبة لكامل المسار.

"أجرينا كذلك عمليات محاكاة للمسار، لذا بوسعنا رؤية الاختلافات فيما يتعلق بالحمل على الإطارات. وهذا ما كنا نفكر فيه" قال إيزولا.

واختتم: "لكننا الآن نجري دراسة معمقة، نحتاج لتلقي نتائج المحاكاة من الفرق ومن ثمّ سنكون في موقع يؤهلنا تحديد القيم المطلوبة".

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