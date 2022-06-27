بيريللي ستعتمد إطارات تحسّن تماسك القسم الأمامي للسيارات في 2023 

يعتبر التصميم الجديد للسيارات مع "التأثيرات الأرضية" افتراقاً واضحاً عن الحقبة السابقة في الفورمولا واحد، وهذا ما أدى إلى خصائص مختلفة للغاية للسيارات.

وأدى ذلك بالإضافة إلى زيادة وزن السيارات، إلى مواجهة السائقين لصعوبة في انعطاف السيارات "اندرستير"، خاصة على السرعات المنخفضة.

وذلك أمر لم يعجب البعض، خاصة فيرستابن الذي اعترف صراحة بأنه يفضل السيارات الأكثر تماسكاً في قسمها الأمامي.

وتعي بيريللي المزودة للإطارات هذا الأمر، حيث كشفت بأنها تعمل على إطارات أكثر تماسكاً ستساعد في تحسين توازن السيارات.

حيث قال ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي: "لدينا بالفعل بعض الأفكار حيال التحسينات للموسم المقبل".

وأكمل: "العام الماضي، لم نحظَ بالفرصة لاختبار الإطارات الجديدة مع السيارات الحالية، لكن مع سيارات معدّلة، وكانت مختلفة بعض الشيء".

وتابع: "لدينا الآن فكرة أفضل عن إطارات العام المقبل: تحسين الإطارات الأمامية، خاصة وأننا نمتلك إطارات خلفية قوية جداً، وهذا ما يولّد قدراً كبيراً من صعوبة الانعطاف ’اندرستير’ على السرعات المنخفضة".

بالمقابل، أوضح إيزولا أنه وبالرغم من الاختبارات على السيارات المعدلة العام الماضي التي كانت مصممة لتحاكي سيارات 2022 الفعلية، إلا أن الطريقة المختلفة في التعامل مع الارتكازية أخفى صعوبة الانعطاف تلك.

فقال: "السيارات المعدلة كانت تستعمل الحزمة الانسيابية لموسم 2021، بالتالي لم يكن للتأثيرات الأرضية وجود هام".

وأكمل: "ما نعلمه من السيارات الحالية أنها تولد الكثير من الارتكازية على السرعات العالية، وأقل على السرعات المنخفضة. التوازن مختلف بعض الشيء".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن السبب الرئيسي وراء صعوبة الانعطاف الحالية، ردّ إيزولا: "من الصعب الإجابة بنسبة مئوية".

وأردف: "ما يمكنني قوله بأنه عندما صممنا الإطارات الحالية - العام الماضي - بناءً على توازن السيارات المعدلة حينها، كان من الواضح أن السيارات المعدلة تميل للمعاناة من صعوبة الانعطاف ’اندرستير’".

وتابع: "الوزن لا يساعد. لكن الجميع يعرف هذا: وذلك ليس انتقاداً، فالوزن الإضافي كان ضرورياً".

واسترسل: "مع السيارات المعدلة، الوزن كان مماثلاً للسيارات الحالية حيث طلبنا من الفرق وضع أوزان إضافية لتحقيق الوزن المطلوب".

واستكمل: "لكن الحزمة الانسيابية كانت مختلفة تماماً. وهذا هو الفارق الرئيسي في المقارنة مع السيارات الحالية، وهذا ربما هو السبب وراء ’اندرستير’".

واختتم: "أغلب أسباب صعوبة الانعطاف ’اندرستير’ مردها الحزمة الانسيابية. لكن يمكننا التعامل مع الوضع عبر تصميم إطارات أمامية مختلفة قليلاً الموسم المقبل لموازنة السيارة ونحن نختبر ذلك حالياً".