بيريللي ستختبر إطارات نموذجيّة للتعامل مع ميلان حلبة زاندفورت

قال صانع الإطارات الإيطاليّ أنّه لا يزال بصدد تقييم البيانات حول حلبة زاندفورت التي باتت تتضمّن الآن منعطفًا أخيرًا مائلًا عالي السرعة تمّت إعادة تعبيده مؤخّرًا.

وطوّرت بيريللي إطارًا جديدًا قد يقع استخدامه إن شعرت بأنّ الأحمال المتوقّعة تتطلّب تغييرًا في البنية القياسيّة لإطارات 2019-2020. لكنّ الإطارات الأماميّة وحدها هي التي تختلف عن الإطارات الاعتياديّة.

وستختبر الفرق تركيبة "سي2" في إسبانيا الأسبوع المقبل، وفي حال اتُّخذ القرار باستخدام الإطارات النموذجيّة، فستشمل تركيبات الإطارات الثلاث التي سيقع استخدامها في جائزة هولندا الكبرى.

ومن المنتظر أن يتمّ إعلام الفرق بالخطّة الكاملة من قبل بيريللي اليوم الجمعة.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي: "سأُعلم الفرق بأنّنا سنختبر إطارات أماميّة نموذجيّة في الحصّة المقبلة".

وأضاف: "صُمّم هذا النموذج باختلافٍ طفيف في البنية، كوننا لا نزال بصدد تحليل البيانات القادمة من زاندفورت. أجرينا بعض التحليلات لتأثير ميلان المنعطف، وتقضي الخطّة باستخدام هذه الإطارات لكن مع مستويات ضغط أعلى بقليل".

وأكمل: "لذا تحضيرًا لذلك، فإنّنا نفكّر في اختبار بنية مختلفة قليلًا هنا، كوننا لم نحصل على البيانات النهائيّة من الحلبة بعد بخصوص خشونة الأسفلت وكلّ شيء".

وواصل شرحه بالقول: "تعمل البنية المختلفة بطريقة مختلفة بعض الشيء، إنّها أكثر مقاومة من الحاليّة".

وشدّد إيزولا على أن تجهيز الإطارات الجديدة لم يكن بمثابة إجراء ناجمٍ عن حالة "هلع".

وقال الإيطاليّ: "تمّت مناقشة المسألة مع فيا ووافقت عليها. لا أريد سماع تعليقات مثل الهلع، لا توجد حالة هلع. هذه الخطّة جزء من عمليّة جدّية واحترافيّة نحتاج فيها للتجهّز في حال تطلّب الأمر أيّ تدخّل".

وأكمل: "قد نختار مواصلة اعتماد الإطارات الاعتياديّة في النهاية، مع اتّخاذ بعض الاحتياطات المناسبة، لكنّنا نحبّذ اختبار سلوك بنية إطارات مختلفة، ولدينا الفرصة للقيام بذلك هنا في برشلونة خلال التجارب التحضيريّة".

واختتم حديثه بالقول: "تنصّ القوانين على أنّه بوسعنا اختبار نماذج إطارات إضافيّة خلال عطل نهاية أسبوع السباق، من خلال مجموعتين لكلّ سيارة. سنوفّر مجموعتَي إطارات نموذجيّة لكلّ سيارة هنا في التجارب المقبلة. سنوفّر مجموعات كاملة، لكنّ الإطارات الأماميّة فقط هي المختلفة".