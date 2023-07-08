بيريللي: سائقو الفورمولا واحد يتذمرون "بسهولة" حول الإطارات

بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، تقدم بيريللي تركيبة جديدة من الإطارات مصممة كي تتحمل المزيد من الضغوطات التي رافقت التحسّن السريع في أداء السيارات، لكن النوعيات نفسها لم تتغير.

وأشارت آراء وانطباعات السائقين بعد التجارب الحرة يوم الجمعة إلى أن هذه الإطارات تسبب المزيد من الانزلاقات، رغم أن ذلك قد يكون بسبب طبيعة حلبة سيلفرستون نفسها.

حيث أوضح إيزولا بأنه يريد الاستماع لتلك التعليقات، لكن مع الإشارة إلى أن سائقي الفورمولا واحد يتذمرون بسهولة وأنه ليس من السهل على مصنّع الإطارات إرضاؤهم جميعاً.

فقال: "أعتقد أنه من الطبيعي حين تكون المزوّد الوحيد للإطارات، بأن تتلقى المزيد من الانتقادات. ما أقوله دوماً هو أنه إن كانت الانتقادات إيجابية فذلك جيد لأنها تدفعنا للتحسن وذلك أمر مرحب به دوماً".

وأكمل: "أتفهم أن السائقين قد لا يكونون مسرورين في بعض الأحيان إزاء الأداء أو الطريقة التي تتصرف بها الإطارات".

وأردف: "لكن في بعض الأحيان تكون الظروف غير مثالية. على سبيل المثال، العام الماضي، شاركنا للمرة الأولى مع إطارات 18 إنشاً وأذكر أن جميع السائقين كانوا مسرورين".

وتابع: "هذا العام، عادوا مع المزيد من الانتقادات حيال ارتفاع حرارة الإطارات المفرط. مع أنها ذاتُ الإطاراتِ من العام الماضي. لذا أعتقد أن المشكلة تكمن في مكان آخر؟".

واسترسل: "نحن نقوم بأفضل ما بوسعنا. انتقادُ الإطارات أمر سهل".

واستكمل: "لكنني أستمع إلى تعليقات السائقين لأنهم أبطال رياضتنا، ويجب أن يكونوا مسرورين، لكن ليس من السهل الإبقاء عليهم مسرورين!".

بالمقابل، أشار إيزولا إلى أن بيريللي كانت تواجه أوقاتاً لم تكن تعلم فيها الوجهة التي تريدها البطولة لناحية تصميم الإطارات إزاء معدلات التآكل وارتفاع الحرارة ومستويات الأداء.

فقال: "يمكننا التحسين بالطبع، لكن هناك بعض العوائق. علينا تطوير إطارات الآن قادرة على العمل دون بطانيات حرارية (لموسم 2024 - لكن قد يتم الاعتراض على هذا القرار). لذا نحن نركز على ذلك".

وأردف: "لو أردنا العمل على إطارات ترتفع حرارتها بشكل أقل، فهذا يمثل اتجاهاً مختلفاً. يمكننا القيام بذلك. نحن مسرورون بذلك، لكن علينا الاتفاق على اتجاه واحدٍ للتطوير!".

وأكمل: "مع 25 يوماً فقط للاختبارات خلال العام، لا يمكننا القيام بكل شيء في آن واحد. لذا أعتقد أن العوائق تكمن في ازدياد عدد السباقات كذلك والروزنامة مزدحمة جداً".

واختتم: "لا يمكننا الطلب من الفرق المشاركة بأكثر مما تقوم به حالياً، لأنني أتفهم مقدار الجهد الذي يمنحونه لنا خلال تجارب الإطارات".