في 2019، جلبت الشركة الإيطالية تركيباتها سي2، سي3 وسي4 إلى حلبة باكو، لكنّها تخلت لهذا العام عن تركيبة سي2 الأقسى وأضافت تركيبة سي5، الأكثر ليونة بين تركيباتها الخمس.

وتتوقّع الفرق أن تواجه تحديًا في جعل تركيبة سي5 تصمد خلال السباق، وذلك بدوره قد يضع أهمية أكبر للعبور من القسم الثاني للتصفيات على تركيبة سي4 المتوسطة، وبالتالي الانطلاق عليها في السباق.

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من جهتها، تتوقّع بيريللي أن تكون استراتيجية التوقّف الواحد هي الغالبة، لأسباب تتمحور بشكل أساسي حول الزحام والمركز على المسار.

"جميع التركيبات الثلاث ألين بدرجة واحدة من السباق الماضي" قال ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "آثرنا في 2019 اعتماد تركيبات سي2، سي3 وسي4، لكن لا أحد استخدم تركيبة سي2 خلال السباق. لذلك كانت الاستراتيجية الغالبة هي للتوقف الوحيد مع تركيبتي سي3 وسي4، واللتين تمثّلان تركيبتي هارد وميديوم لهذا العام. لذلك أعتقد بأنّه ومع تركيبة سي5، قد أضفنا بعض التنوّع الاستراتيجي في خيارات الفرق للسباق".

وتابع: "بالنظر إلى الأرقام المتوقعة، أرى بأن استراتيجية التوقف الواحد ستظل الغالبة خلال السباق، مع تركيبتي سي3/سي5 أو سي3/سي4. لكن من أجل خيار سي4/سي5، سيكون علينا الانتظار لنتائج الغد بعد التجارب الحرة، كون الفارق قد يصبح طفيفًا على صعيد التآكل. وذلك يعتمد على مستوى التحبّب، حيث نتوقّع بعض التحبّب على تركيبتي سي4 وسي5".

في المقابل، أوضح إيزولا بأن حلبة باكو توفّر تحديات استثنائية، ولا سيّما مع المقطع المستقيم الطويل الذي سيبرّد الإطارات ويجعل من السهل إغلاق المكابح والإضرار بها عند المنعطف الأول.

فقال: "إنها حلبة مخادعة وصعبة. حيث أن الجانب الأصعب هو موازنة المحور الأمامي مع الخلفي، حيث أن معظم المنعطفات بزاية 90 درجة، وتكون هنالك حاجة للكثير من الجرّ من القسم الخلفي، وبالتالي تضع الطاقة في ذلك القسم".

وأكمل: "لديك مقطع مستقيم طويل، حيث ستنخفض حرارة الإطارات، ولا سيّما الأمامية. لذلك فإن إغلاق المكابح الأمامية في نهاية الخط المستقيم أو الحفاظ على الإطار الأمامي في درجة الحرارة المناسبة سيشكّل العامل الأهم لإعداد السيارة".

واختتم: "إضافة خيار ألين من الإطارات بالمقارنة مع السباق الماضي سيساعد في التحمية. لكنه على الأرجح لن يساعد في توازن السيارة. لذا سيظل أمام الفرق ضرورة العمل حول ذلك الجانب. على أمل أن يوفّر ذلك المزيد من الإثارة في السباق".