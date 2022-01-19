بيريللي تواصل تزويد الإطارات بشكلٍ ثابت في الفورمولا واحد

في محاولة لزيادة التنوّع في كلّ جائزة كبرى، سُمح للفرق منذ بداية موسم 2016 باختيار مجموعات إطاراتها للحدث.

وفي حين أنّ تلك الخيارات كانت محدودة كون إجمالي مجموعات الإطارات مُحدّدٌ في القوانين، فإنّ الفرق كانت قادرة على تنويع خيارات التركيبات، إمّا عبر التركيز على الإطارات الليّنة أو الأخرى القاسية بناءً على خياراتها الاستراتيجيّة لكلّ حلبة.

لكن كجزء من التدابير الطارئة لخفض النفقات على خلفيّة جائحة كورونا في 2020، تمّ وقف حريّة اختيار الإطارات تلك وقامت بيريللي بمنح ذات التركيبات لجميع الفرق عوضًا عن ذلك.

وتواصل ذلك القانون العام الماضي، وكذلك بالدخول إلى موسم 2022 عند انتقال بيريللي لتوفير إطارات الـ 18 إنشًا الجديدة للمرّة الأولى.

وفي حين أنّ هناك إمكانيّة للعودة إلى توفير حريّة اختيار التركيبات في المستقبل، يبدو أنّ الفرق غير حريصة على ذلك في الحقيقة.

وبحديثه ضمن حدث إطلاق ما قبل موسم بيريللي في موناكو أمسٍ الثلاثاء، قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي أنّ أيّام حريّة اختيار الإطارات قد تكون ولّت.

وقال الإيطالي: "تعيّن علينا إيجاد حلٍ في فترة الوباء لتكون استجابتنا سريعة".

وأضاف: "لكنّ الفرق قالت لنا لاحقًا: هذا النظام جيّدٌ في الحقيقة. نريد الإبقاء عليه للمستقبل. لذا لا يعود القرار إلينا في النهاية بالمواصلة مع تزويد مجموعات ثابتة".

وقال إيزولا أنّ الفرق شعرت بالمزيد من الراحة عند إعلامها بأيّ التركيبات اختيرت لها، عوضًا عن تكريس موارد للعمل على تحديد أفضل الخيارات لها.

وقال إيزولا في هذا الصدد: "أخبرونا أنّه عند اعتماد خيارات ثابتة، وهي ذاتها للجميع، لذا لا توجد أفضليّة لفريقٍ على حساب الآخر، فيمكنهم البدء في التخطيط لعطلة نهاية الأسبوع وفق ذلك عوضًا عن تكريس وقتٍ وموارد وموظّفين للتفكير في تحديد مجموعات الإطارات. هناك مجموعات ثابتة الآن وعليهم العمل وفقها".

وأكمل: "لذا في 2020 قالوا أنّهم يُريدون المواصلة بذلك في 2021. وفي 2021، ومع اعتماد المنتج الجديد لموسم 2022، فلا أحد يملك الثقة لاختيار التركيبات وتوزيعها، لذا يُريدون المواصلة (في الوقت الحاضر). لا أعلم إن كانوا سيرغبون بتغيير ذلك في 2023".

وستخوض إطارات بيريللي الجديدة اختباراتها الفعليّة الأولى على سيارات 2022 خلال تجارب برشلونة الشتويّة الشهر المقبل.

وكان إيزولا قد عبّر عن ثقته بالفعل في قدرة الإطارات الجديدة على السماح للسائقين بالضغط أكثر ممّا كانوا قادرين على فعله مع الجيل السابق من الإطارات.

وبحديثه عمّا تعلّمه الصانع الإيطالي من تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي، قال إيزولا: "الارتفاع المفرط لحرارة الإطارات أقلّ من السابق. تمتّع السائقون بالقدرة على الضغط أكثر، وكان ذلك مهمًا في أبوظبي، لأنّنا واجهنا بعض الزحام هناك".

وأكمل: "ذلك أمرٌ لا يُمكننا محاكاته خلال اختبارات تطوير الإطارات التي تكون لدينا فيها سيارة واحدة على الحلبة، أو سيارتان كحدٍ أقصى".

واختتم بالقول: "هناك تحسّنٌ في مسألة ارتفاع الحرارة، وتحسّن في التآكل".