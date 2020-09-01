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بيريللي تنفي تجاهلها لآراء السائقين حيال الإطارات

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بيريللي تنفي تجاهلها لآراء السائقين حيال الإطارات

نفى ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي تجاهل الشركة الإيطالية لآراء السائقين فيما يتعلق بنوعية وعمل إطارات البطولة المستقبلية.

عبر لويس هاميلتون عن إحباطه إزاء الإطارات الحالية، مشيراً إلى أنها لا تتناسب مع المتطلبات التي أرسلها السائقون في رسالتهم إلى بيريللي.

وطالب بطل العالم ستّ مرات بتغيير الفلسفة المتبعة حيال الإطارات وذلك حين يتم تقديم إطارات 18 إنشاً الجديدة في 2022.

وأوضح هاميلتون بعد سباق جائزة إسبانيا الكبرى أن السائقين يضطرون لإدارة الإطارات أغلب الوقت في الفورمولا واحد، حيث أشار لرغبته بالمزيد من التماسك لفترات أطول.

وحضر البريطاني اجتماعاً حيال القوانين المستقبلية في باريس العام الماضي بالنيابة عن جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، حيث كانت مسألة الإطارات جزءاً من تلك النقاشات، لكنه أشار إلى ضرورة أخذ رأي السائقين بشكل أكبر.

فقال إيزولا: "نحن نستمع إلى السائقين. لا أود أن أمنح انطباعاً أو أسمع فكرة أننا لا نستمع للسائقين، لأنه وفي كل مرة يتوافر فيها السائقون للنقاش نكون نحن متواجدين كذلك، وأنا لا أتكلم فقط عن بيريللي، لكن كذلك عن الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’".

وتابع: "نحن مسرورون بسماع ما يقوله لويس، لكن علينا في البداية وضع مخطط نظري، ومن ثم يبدأ التنفيذ وهناك بعض التنازلات التي تحصل كذلك".

وأكمل: "لا يمكننا ضمان تماسك 100 بالمئة، وثبات 100 بالمئة وغياب تام للتآكل وكل ذلك في نوعية واحدة".

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بالمقابل، شدد إيزولا على أن إيجاد التوازن المثالي بين جميع تلك العوامل - من بين ذلك الرغبة بعدة وقفات صيانة - لهو تحدّ كبير.

فقال: "خضنا الكثير من النقاشات حيال رسالة الأهداف التي تلقيناها في 2021، حيال إطارات 18 إنشاً والتي باتت الآن لموسم 2022".

وأكمل: "لدينا عدة نسخ من رسالة الأهداف، لأنه وفي كل نقاش يظهر أمر جديد. وقد كان السائقون جزءاً من تلك النقاشات".

وتابع: "في النسخة الأخيرة من رسالة الأهداف، قررنا مراجعتها مجدداً، وذلك بهدف تقييم الأهداف، ومنح الأولوية لشعور السائقين، إضافة إلى أولويات أخرى مثل خفض حرارة الإطارات ومعدلات التآكل".

واسترسل: "خضنا الكثير من النقاشات حيال ذلك، نظراً وفي حال خفّضنا معدلات التآكل فلن يبقى هناك سبب لإجراء أكثر من وقفة صيانة واحدة. وإن لم يكن هناك تآكل في الإطارات فلماذا تخسر الوقت بدخول منصة الصيانة وربما خسارة مركزك على المسار؟".

واستكمل: "لذا، خضنا هذا النقاش، وإمكانية الحصول على إطار يبدأ بالتآكل بمعدل أسرع بعد عدد معين من اللفات. هناك الكثير من الأهداف، وبعضها صعب التحقيق ضمن نوعية واحدة".

واستطرد: "تقديم إطار ذي تماسك أعلى مع ثبات كبير لهو تحد صعب حقاً. عندما يكون لديك تماسك مرتفع فسيكون معدل التآكل مرتفعاً، وتلك فكرة إطارات التصفيات".

واختتم: "لذا، أعلم أن السائقين يرغبون بالمزيد من التماسك، وأعلم أنهم يطالبون بالإطار المثالي. ذلك هو هدفنا لموسم 2022. أما بالنسبة لموسم 2021، كما قلنا فإن المهمة صعبة لأننا لا نمتلك خيار تحديث الإطارات. لذا، سنركز عملنا في هذا الصدد على إطارات 2022".

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