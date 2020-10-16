فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو

المشاركات
التعليقات
بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو

أكملت بيريللي تفاصيل التجارب التي ستجريها على نماذج الإطارات لموسم 2021 في الفورمولا واحد في يوم الجمعة من جائزة البرتغال الكبرى هذا العام.

يمثّل ذلك الاختبار الفرصة الوحيدة أمام الشركة الإيطالية لاختبار تركيباتها قُبيل تعديل محتمل على مواصفات إطارات العام المُقبل.

وقد وافقت "فيا" بالفعل على مواصلة اعتماد الإطارات الحالية لموسم ثالث في 2021، كما ألزمت الفرق بتخفيض مستويات الارتكازية بحوالي 10 بالمئة من أجل تقليل الأحمال على التركيبات.

مع ذلك، ما تزال بيريللي تأمُل تقديم تحديث في بنية الإطارات إذا ما حققت نجاحًا في تجارب بورتيماو.

وهنالك موعد نهائي للإخطار بتغيير في بنية الإطارات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، الموافق يوم السباق على حلبة إيمولا، ما يمنح بيريللي أكثر من أسبوع لتحليل نتائج اختباراتها في بورتيماو.

ومع عدم وجود تجارب محتملة خارج نهاية أسبوع السباقات، فقد تمّ تعديل القوانين الرياضية هذا العام من أجل السماح باستخدام أوّل 30 دقيقة من حصّة التجارب الحرة الثانية لاختبار نماذج الإطارات.

وتلتزم كل الفرق والسائقين بالمشاركة في هذه الاختبارات ما لم تكن سياراتهم غير قادرة على المشاركة بسبب أضرار أو مشاكل ميكانيكية.

"هدفنا هو محاولة تطوير الإطارات لبلوغ مستوى أعلى من القوة" قال ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي لموقعنا "موتورسبوت.كوم".

وأضاف: "ذلك يعني أن بمقدورنا استخدامها عند ضغط أقل. وذلك سيساعد - مع خف الارتكازية المخطط للعام المُقبل - الإطارات للعمل بشكل أفضل، وعليه تقليل الارتفاع الزائد للحرارة".

وتابع: "لا يُمكن لذلك أن يكون منتجًا جديدًا كاملًا لأنّنا لدينا فقط الفرصة لاختبار النماذج في بورتيماو، وتلك كذلك حلبة جديدة، وتمّت إعادة تعبيدها أيضاً".

اقرأ أيضاً:

وسيحظى كل فريق بثلاث مجموعات من الإطارات للتجارب التي ستستمر لـ 30 دقيقة، حيث سيختبر سائق مجموعتين، والسائق الآخر مجموعة واحدة.

"نخطط لجلب ثلاث مجموعات لكل فريق، ما يعني 30 مجموعة من النماذج، لكن ذلك لا يعني 30 نموذجًا مختلفًا، حيث سيكون هنالك على الأرجح بين 8 و10 نماذج مختلفة من الإطارات" قال إيزولا.

وأردف: "وتقضي خطة التجارب بأنّ السيارة التي ستستخدم مجموعتين متتاليتين سيكون لها أساس ونموذج، فيما ستعتمد السيارة الأخرى مجموعة واحدة لمُحاكاة السباق".

في المقابل، اعترف إيزولا بأنّ الأمطار أو مشاكل أخرى قد تؤثّر على تلك الحصّة الحاسمة.

فقال: "ليس الأمر سهلًا في 30 دقيقة فقط. حيث أنّنا قلقون بعض الشيء من الزحام، وكذلك العديد من الأمور الأخرى واردة الحدوث - ربما لا يكون المسار في وضع رائع في بداية الحصة الثانية للتجارب الحرة. سنذهب إلى هناك ونرى ما سيحدث".

اقرأ أيضاً:

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

المقال السابق

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد

بيتروشي شعر بعدم الثقة عندما فقد مقعده في دوكاتي قبل الموسم
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

بيتروشي شعر بعدم الثقة عندما فقد مقعده في دوكاتي قبل الموسم

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

مرسيدس: الانطلاق على إطارات "ميديوم" كان ليكون "مجازفة كبيرة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: الانطلاق على إطارات "ميديوم" كان ليكون "مجازفة كبيرة"

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

ريد بُل تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا والمشاركة بمحركاتها في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تفضّل الاستحواذ على مشروع هوندا والمشاركة بمحركاتها في 2022

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو

أحدث الأخبار

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

بينوتو: تحديثات فيراري تُظهر أنّ الفريق يسير نحو الوجهة الصحيحة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: تحديثات فيراري تُظهر أنّ الفريق يسير نحو الوجهة الصحيحة

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"

2
فورمولا 1

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد

3
موتو جي بي

بيتروشي شعر بعدم الثقة عندما فقد مقعده في دوكاتي قبل الموسم

4
فورمولا 1

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

5
فورمولا 1

مرسيدس: الانطلاق على إطارات "ميديوم" كان ليكون "مجازفة كبيرة"

أحدث الأخبار

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو
فورمولا 1

بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا
فورمولا 1

ريكاردو: أداء سيارة رينو لم يعد متقلّبًا

بينوتو: تحديثات فيراري تُظهر أنّ الفريق يسير نحو الوجهة الصحيحة
فورمولا 1

بينوتو: تحديثات فيراري تُظهر أنّ الفريق يسير نحو الوجهة الصحيحة

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"
فورمولا 1

مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

تحليل: مقارنة بين سيارتَي فيراري ومرسيدس الأكثر سيطرة في تاريخ الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

كيف أثرت الظروف الجوية الباردة على سباق نوربورغرينغ 2020؟ 06:57
فورمولا 1

كيف أثرت الظروف الجوية الباردة على سباق نوربورغرينغ 2020؟

مراجعة سباق جائزة إيفل الكبرى مع جايمس فاولز 07:42
فورمولا 1

مراجعة سباق جائزة إيفل الكبرى مع جايمس فاولز

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القياسي بعدد الانتصارات في الفورمولا واحد 08:47
فورمولا 1

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القياسي بعدد الانتصارات في الفورمولا واحد

كيمي رايكونن يسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المشاركات في الفورمولا واحد 05:30
فورمولا 1

كيمي رايكونن يسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المشاركات في الفورمولا واحد

ترتيب انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد 01:01
فورمولا 1

ترتيب انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.