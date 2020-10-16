بيريللي تنتهي من خطط اختبار نماذج إطارات 2021 في بورتيماو

يمثّل ذلك الاختبار الفرصة الوحيدة أمام الشركة الإيطالية لاختبار تركيباتها قُبيل تعديل محتمل على مواصفات إطارات العام المُقبل.

وقد وافقت "فيا" بالفعل على مواصلة اعتماد الإطارات الحالية لموسم ثالث في 2021، كما ألزمت الفرق بتخفيض مستويات الارتكازية بحوالي 10 بالمئة من أجل تقليل الأحمال على التركيبات.

مع ذلك، ما تزال بيريللي تأمُل تقديم تحديث في بنية الإطارات إذا ما حققت نجاحًا في تجارب بورتيماو.

وهنالك موعد نهائي للإخطار بتغيير في بنية الإطارات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، الموافق يوم السباق على حلبة إيمولا، ما يمنح بيريللي أكثر من أسبوع لتحليل نتائج اختباراتها في بورتيماو.

ومع عدم وجود تجارب محتملة خارج نهاية أسبوع السباقات، فقد تمّ تعديل القوانين الرياضية هذا العام من أجل السماح باستخدام أوّل 30 دقيقة من حصّة التجارب الحرة الثانية لاختبار نماذج الإطارات.

وتلتزم كل الفرق والسائقين بالمشاركة في هذه الاختبارات ما لم تكن سياراتهم غير قادرة على المشاركة بسبب أضرار أو مشاكل ميكانيكية.

"هدفنا هو محاولة تطوير الإطارات لبلوغ مستوى أعلى من القوة" قال ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي لموقعنا "موتورسبوت.كوم".

وأضاف: "ذلك يعني أن بمقدورنا استخدامها عند ضغط أقل. وذلك سيساعد - مع خف الارتكازية المخطط للعام المُقبل - الإطارات للعمل بشكل أفضل، وعليه تقليل الارتفاع الزائد للحرارة".

وتابع: "لا يُمكن لذلك أن يكون منتجًا جديدًا كاملًا لأنّنا لدينا فقط الفرصة لاختبار النماذج في بورتيماو، وتلك كذلك حلبة جديدة، وتمّت إعادة تعبيدها أيضاً".

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وسيحظى كل فريق بثلاث مجموعات من الإطارات للتجارب التي ستستمر لـ 30 دقيقة، حيث سيختبر سائق مجموعتين، والسائق الآخر مجموعة واحدة.

"نخطط لجلب ثلاث مجموعات لكل فريق، ما يعني 30 مجموعة من النماذج، لكن ذلك لا يعني 30 نموذجًا مختلفًا، حيث سيكون هنالك على الأرجح بين 8 و10 نماذج مختلفة من الإطارات" قال إيزولا.

وأردف: "وتقضي خطة التجارب بأنّ السيارة التي ستستخدم مجموعتين متتاليتين سيكون لها أساس ونموذج، فيما ستعتمد السيارة الأخرى مجموعة واحدة لمُحاكاة السباق".

في المقابل، اعترف إيزولا بأنّ الأمطار أو مشاكل أخرى قد تؤثّر على تلك الحصّة الحاسمة.

فقال: "ليس الأمر سهلًا في 30 دقيقة فقط. حيث أنّنا قلقون بعض الشيء من الزحام، وكذلك العديد من الأمور الأخرى واردة الحدوث - ربما لا يكون المسار في وضع رائع في بداية الحصة الثانية للتجارب الحرة. سنذهب إلى هناك ونرى ما سيحدث".