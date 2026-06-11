بيريللي تمدد عقد تزويد إطارات الفورمولا 1 حتى نهاية 2028

انضمت بيريللي إلى الفورمولا 1 في عام 2011 بصفتها المورد الحصري للإطارات، خلفًا لشركة بريدجستون، ضمن اتفاق يشمل أيضًا تزويد بطولتي الفورمولا 2 والفورمولا 3 بالإطارات.

وفي عام 2023، تفوقت بيريللي على بريدجستون في مناقصة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للحصول على عقد جديد، ما سمح لها بتمديد وجودها في البطولة لمدة ثلاثة أعوام إضافية حتى نهاية موسم 2027.

وتضمن ذلك العقد خيارًا يمنح "فيا" وإدارة الفورمولا 1 إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وقد تم الآن تفعيل هذا الخيار، ما يعني استمرار بيريللي في البطولة حتى نهاية عام 2028، لتصل مدة شراكتها المتواصلة مع الفورمولا 1 إلى 18 عامًا.

وقال محمد بن سليّم رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا": "كانت بيريللي شريكًا مهمًا لبطولة العالم للفورمولا 1 التابعة لفيا على مدى سنوات عديدة، حيث قدمت باستمرار مستويات عالية من الأداء والابتكار والسلامة في أعلى مستويات رياضتنا.

وأضاف: "يوفر هذا التمديد حتى نهاية عام 2028 الاستقرار للبطولة ويعكس قوة التعاون بين الاتحاد ومجموعة الفورمولا 1 وبيريللي".

وأكمل: "ونواصل معًا دفع عجلة الابتكار ودعم تقديم سباقات مثيرة للسائقين والفرق والجماهير حول العالم".

من جانبه، قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1: "استمتعنا بتاريخ وشراكة رائعين مع بيريللي، واعتمدنا على تميزها التقني وتركيزها على الأداء والابتكار والاستدامة لسنوات عديدة، ولذلك يسعدني أن يواصل الاتحاد الدولي وإدارة الفورمولا 1 هذه العلاقة لعام إضافي".

وأضاف: "ومع استمرارنا في دفع حدود التطور ضمن الإطار التنظيمي التقني، فإن التزام بيريللي بالجودة يمنح جميع الفرق والبطولات التي تزودها بالإطارات الثقة والاطمئنان، لأنها تعلم أنها تعمل مع بعض من أكثر الإطارات تطورًا في العالم".

وأكمل: "أود أن أتوجه بالشكر إلى محمد بن سليم رئيس فيا، وإلى ماركو ترونكيتي بروفيرا، نائب الرئيس التنفيذي لبيريللي، إذ يمثل هذا التمديد مثالًا رائعًا آخر على العمل مع شركاء خبراء تقود خبراتهم نحو التميز وتقديم أفضل عرض ممكن على الحلبة".

ومؤخرًا، تولى داريو مارافوشي منصب رئيس رياضة المحركات في بيريللي خلفًا لماريو إيزولا، الذي شغل هذا الدور لسنوات طويلة وكان الوجه الأبرز للشركة داخل حظيرة الفورمولا 1.