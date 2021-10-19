بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022

كان لدى بيريللي 28 يومًا من التجارب خلال موسم 2021 مع فرق مختلفة، حيث تمّت مشاركة البيانات بين جميع المتنافسين. وإذ ما أضفنا التجارب الأولى التي أُقيمت في أواخر 2019 وبدايات 2020، فسيكون الصانع الإيطالي قد حصل على 36 يومًا من التجارب الكاملة، أو ما يعادل 4267 لفة، من أجل الاستعداد لما سيكون تطوّرًا كبيرًا في جانب الإطارات في البطولة.

كما أضافت بيريللي ما لا يقل عن 10 آلاف ساعة من الاختبارات "الداخلية" إلى تجارب الحلبات، وأكثر من 5 آلاف ساعة من حصص المحاكاة.

هذا وصممت بيريللي 70 نموذجًا افتراضيًا لتضع بالأخير 30 على المسار، حيث تمّ اختبار 392 مجموعة من الإطارات أو ما مجموعه 1568 إطارًا.

وبالرُغم من تلك الأرقام المثيرة، إلّا أنّ الاستعدادات ما تزال معقدة بعض الشيء بالنسبة لبيريللي التي تتحضّر لتقديم منتج جديد تمامًا سيجتمع مع قوانين تقنية جديدة بالكامل لموسم 2022 في الفورمولا واحد.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي قائلًا: "مع تلك التجارب الأخيرة على مسار مبلل، فإنّنا نُكمل برنامج تطويرنا لإطارات 18 إنشًا".

وأضاف: "أجبرتنا جائحة كورونا على مراجعة كامل برنامج التجارب لدينا في العام الماضي، حيث قمنا بإلغاء تجارب الحلبات للتركيز على المحاكاة إلى جانب التطوير الافتراضي. وذلك النظام الافتراضي ساعدنا على زيادة عدد النماذج التي تم إنتاجها قبل العودة إلى الحلبة لـ 28 يومًا من التجارب في 2021".

وتابع: "بدأنا عملية التطوير مع الخصائص قبل أن ننتقل إلى الهيكل الأساسي ومن ثمّ إلى التركيبات الخمس التي سنشارك بها في العام المُقبل".

وأكمل: "النتائج التي حصلنا عليها حتى الآن كانت مع مشاركة من سائقين ضمن البطولة حاليًا، وهو ما كان أمرًا هامًا للغاية بالنسبة لنا، مع الاستعانة بسيارات معدلة. ستكون لدينا بضعة أيام إضافية من التجارب في العام المُقبل والتي ستسمح لنا بتنقيح إطارات 2022 وضبطها مع سيارات 2022 الجديدة إذا ما كان ذلك ضروريًا".

جديرٌ بالذكر أنّ علي بيريللي الآن الحصول على مصادقة من "فيا" للخصائص المختارة، قبل أن يتمكن السائقون من اختبار إطارات 2022 ضمن تجارب نهاية الموسم بعد جولة أبوظبي الختامية. مع ذلك، سيتعيّن على الشركة الانتظار حتى التجارب الشتوية لموسم 2022 من أجل وضع هذه الإطارات على الجيل الجديد من سيارات البطولة.