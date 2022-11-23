بيريللي تكشف عن زيادة بـ 30 بالمئة في التجاوزات بين 2020 و2021 في الفورمولا واحد

راجعت الفورمولا واحد تصاميم سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 في محاولة لتعزيز التسابق المتقارب وتقليل تأثير الاضطرابات الهوائيّة وخفضها لارتكازيّة السيارة التي في الخلف، وهو ما يسمح بتعزيز العرض على الحلبة وفرص التجاوز.

وكانت ردود فعل السائقين إيجابيّة في المجمل حول تأثير القوانين الجديدة هذا العام، حيث يعتقدون بأنّها وفرت معارك أفضل على الحلبة.

لكنّ ذلك دُعم الآن بأرقام نشرتها بيريللي أمسٍ الثلاثاء في أبوظبي ضمن اختبارات نهاية الموسم، وأشارت إلى أنّ التجاوزات ارتفعت بنسبة 30 بالمئة.

وكانت بيريللي قد سجّلت 599 تجاوزًا على مدار موسم 2021، لكنّ ذلك العدد ارتفع إلى 785 تجاوزًا في 2022 ضمن ذات عدد السباقات البالغ 22 في كليهما.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي أنّ "التجاوزات الحقيقيّة" فقط احتُسبت في التحليل، ما يعني أنّ الأرقام لم تتضخّم بإجراء السيارات لوقفات الصيانة أو تراجعها في الترتيب.

وقال الإيطالي: "من الصعب للأسف الحصول على إحصائيّة تتبادل فيها السيارتان المراكز مرّتين أو ثلاث في ذات اللفّة، مثلما حدث في جدّة أو بعض السباقات الأخرى".

وأكمل: "لكنّهما تعبران الخطّ المستقيم في ذات المركزين بعد ذلك، ولا تحصل على ذلك في الأرقام لأنّه أمرٌ صعبٌ للغاية، بل نحتسب التجاوزات الحقيقيّة فقط".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّه رقمٌ جيّدٌ جدًا، ارتفاعٌ بنسبة 30 بالمئة، بالنظر إلى أنّ ذلك مبنيٌ على الحقائق والوقائع وليس رقمًا مُبالغًا فيه. إنّها نقطة جيّدة".

وشرح إيزولا كيف أنّ قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض بتقاربٍ أكبر كانت تعني تقلّص الانزلاقات التي تُؤثّر على الإطارات، إلى جانب حقيقة قدرة السائقين على الضغط بشكلٍ ثابتٍ أكثر على مدار فترة كاملة.

وشعر إيزولا أنّ ارتفاع عدد التجاوزات لا يُعدّ المؤشّر الوحيد على حصول البطولة على موسمٍ أوّل جديد وفق القوانين الجديدة، مُشيرًا إلى مدى تنافسيّة خطّ الوسط على وجه الخصوص.