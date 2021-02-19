بيريللي تكشف عن خيارات الإطارات لكامل موسم 2021

في حين اعتادت بيريللي تحديد خياراتها من الإطارات قبل بضعة أسابيع من السباقات، إلّا أنّها آثرت التخطيط مسبقًا لكامل هذا الموسم بسبب التعقيدات القائمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح ماريو إيزولا رئيس مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي قائلًا: "الإعلان عن كامل الاختيارات لهذا الموسم الآن سيساعد الفرق والسائقين في تخطيطهم للسباقات، وكذلك سيسمح بأكبر قدر ممكن من المرونة في حال حدوث تغييرات على الروزنامة بسبب قيود جائحة كورونا، كما رأينا العام الماضي".

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وبينما ستجلب بيريللي تركيبات سوفت، ميديوم وهارد لكل سباق، فإنّ الاختيار الفعلي للتركيبات يختلف من حلبة إلى أخرى.

وتتوافق التركيبات لموسم 2021 بشكل كبير مع ما تمّ استخدامه في الماضي، بالرُغم من أنّه سيتم اعتماد إطارات أكثر ليونة في باكو والبرازيل.

وقد أضاف إيزولا حول ذلك قائلًا: "الاختيارات نفسها تتشابه في إجمالها مع العام الماضي (أو 2019، في حالة السباقات التي تم إلغاؤها في 2020)، ما يعني أنه سيكون لدى الفرق الكثير من البيانات للاعتماد عليها، بيد أنّه لدينا سباقان ستكون ترشيحات الإطارات فيهما أكثر ليونة".

وأكمل: "الأوّل أذربيجان، حيث لم تُستخدم تركيبة سي2 في المرة الأخيرة، لذلك سنذهب مع المجموعة الألين، سي3، سي4 وسي5. ومن ثمّ في البرازيل، حيث سنعتمد تركيبات سي2، سي3 وسي4 لهذا العام، حيث كانت تركيبة سي1 الخيار الأقسى في المرة الأخيرة ولم تُظهر أفضلية كبيرة تحديدًا فيما يتعلق بمعدل التآكل بالمقارنة مع التركيبة المتوسطة. وفي كلتا الحالتين، فإنّ الترشيح الألين قد يؤدي إلى تنوّع أكبر في استراتيجيات السباق".

ومع تواصل اعتماد الفورمولا واحد لبروتوكولات مختلفة لمجابهة تفشّي جائحة كورونا، فإنّ 2021 سيكون موسمًا آخر سيحصل فيه كل سائق على ذات المجموعة من تركيبات الإطارات لكل نهاية أسبوع، مع مجموعتين من تركيبة هارد، وثلاث من تركيبة ميديوم، وثمانٍ من تركيبة سوفت.

وكانت الفرق في السابق ترشّح اختيارات مختلفة لسائقيها اعتمادًا على مدى عدائية أو تحفّظ مقاربتها.

وفي حين أنه تم الإعلان عن كل الخيارات الآن، فما يزال هنالك مجال داخل القوانين لتغيير تلك الاختيارات ضمن ظروف استثنائية حتى 15 يومًا قبل بداية كل حدث.