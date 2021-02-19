بيريللي تكشف عن خيارات الإطارات لكامل موسم 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
99 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
127 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
141 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
197 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
218 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
270 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
282 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / غاسلي: أنا جاهزٌ لأكون قائدًا لفريق ألفا تاوري في 2021 التالي / ريد بُل تُحدّد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تكشف عن خيارات الإطارات لكامل موسم 2021

أعلنت بيريللي عن اختياراتها لتركيبات الإطارات لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، والتي تتوافق بشكل كبير مع مقاربتها للعام الماضي.

المشاركات
التعليقات
بيريللي تكشف عن خيارات الإطارات لكامل موسم 2021

في حين اعتادت بيريللي تحديد خياراتها من الإطارات قبل بضعة أسابيع من السباقات، إلّا أنّها آثرت التخطيط مسبقًا لكامل هذا الموسم بسبب التعقيدات القائمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وتعقيبًا على ذلك، صرّح ماريو إيزولا رئيس مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي قائلًا: "الإعلان عن كامل الاختيارات لهذا الموسم الآن سيساعد الفرق والسائقين في تخطيطهم للسباقات، وكذلك سيسمح بأكبر قدر ممكن من المرونة في حال حدوث تغييرات على الروزنامة بسبب قيود جائحة كورونا، كما رأينا العام الماضي".

اقرأ أيضاً:

وبينما ستجلب بيريللي تركيبات سوفت، ميديوم وهارد لكل سباق، فإنّ الاختيار الفعلي للتركيبات يختلف من حلبة إلى أخرى.

وتتوافق التركيبات لموسم 2021 بشكل كبير مع ما تمّ استخدامه في الماضي، بالرُغم من أنّه سيتم اعتماد إطارات أكثر ليونة في باكو والبرازيل.

وقد أضاف إيزولا حول ذلك قائلًا: "الاختيارات نفسها تتشابه في إجمالها مع العام الماضي (أو 2019، في حالة السباقات التي تم إلغاؤها في 2020)، ما يعني أنه سيكون لدى الفرق الكثير من البيانات للاعتماد عليها، بيد أنّه لدينا سباقان ستكون ترشيحات الإطارات فيهما أكثر ليونة".

وأكمل: "الأوّل أذربيجان، حيث لم تُستخدم تركيبة سي2 في المرة الأخيرة، لذلك سنذهب مع المجموعة الألين، سي3، سي4 وسي5. ومن ثمّ في البرازيل، حيث سنعتمد تركيبات سي2، سي3 وسي4 لهذا العام، حيث كانت تركيبة سي1 الخيار الأقسى في المرة الأخيرة ولم تُظهر أفضلية كبيرة تحديدًا فيما يتعلق بمعدل التآكل بالمقارنة مع التركيبة المتوسطة. وفي كلتا الحالتين، فإنّ الترشيح الألين قد يؤدي إلى تنوّع أكبر في استراتيجيات السباق".

ومع تواصل اعتماد الفورمولا واحد لبروتوكولات مختلفة لمجابهة تفشّي جائحة كورونا، فإنّ 2021 سيكون موسمًا آخر سيحصل فيه كل سائق على ذات المجموعة من تركيبات الإطارات لكل نهاية أسبوع، مع مجموعتين من تركيبة هارد، وثلاث من تركيبة ميديوم، وثمانٍ من تركيبة سوفت.

اقرأ أيضاً:

وكانت الفرق في السابق ترشّح اختيارات مختلفة لسائقيها اعتمادًا على مدى عدائية أو تحفّظ مقاربتها.

وفي حين أنه تم الإعلان عن كل الخيارات الآن، فما يزال هنالك مجال داخل القوانين لتغيير تلك الاختيارات ضمن ظروف استثنائية حتى 15 يومًا قبل بداية كل حدث.

خيارات بيريللي لتركيبات الإطارات لموسم 2021

خيارات بيريللي لتركيبات الإطارات لموسم 2021

تصوير: بيريللي

غاسلي: أنا جاهزٌ لأكون قائدًا لفريق ألفا تاوري في 2021

المقال السابق

غاسلي: أنا جاهزٌ لأكون قائدًا لفريق ألفا تاوري في 2021

المقال التالي

ريد بُل تُحدّد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021

ريد بُل تُحدّد موعد الكشف عن سيارتها لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

3
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

4
فورمولا 1

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار
ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

23س
ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

22-02-2021
ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021
فورمولا 1

ألفا روميو استعملت مفتاحي التطوير في العمل على أنف ومقدمة سيارة 2021

22-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
17-02-2021

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
17-02-2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021 03:07
فورمولا 1
17-02-2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021

الطريق إلى 09:10
فورمولا 1
17-02-2021

الطريق إلى "دبليو12" مع جايمس: بناء سيارة فورمولا واحد جديدة

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021 01:11
فورمولا 1
17-02-2021

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021

الأكثر شعبية اليوم

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاسور: فيراري ستستعيد "جزءًا كبيرًا" من فارق الطاقة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: لا جدوى من "التحسّر" على خسارة مقعد ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.