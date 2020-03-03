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بيريللي تكشف عن خيارات الإطارات الأولى لموسم 2020

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بيريللي تكشف عن خيارات الإطارات الأولى لموسم 2020
03-03-2020

كشفت بيريللي مزوّدة بطولة العالم للفورمولا واحد بالإطارات عن خيارات الفرق لجائزة أستراليا الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2020.

تُواصل الفورمولا واحد استخدام الإطارات بخصائص 2019 على إثر رفض الفرق بالإجماع الانتقال إلى خصائص 2020، حيث توافرت تركيبات "سي2"، و"سي3"، و"سي4" لجولة ملبورن بشكلٍ مماثلٍ للعام الماضي.

وحافظت عدّة فرقٍ على خيارات مماثلة لجولة العام الماضي، بما في ذلك فيراري وريد بُل، بالرغم من أنّ الأولى بادلت بين سائقَيها عبر منح سيباستيان فيتيل مجموعة إضافيّة من إطارات "سي2" بينما يحصل شارل لوكلير على واحدة إضافيّة من "سي3".

في المقابل أجرت مرسيدس – أبرز المرشّحين على إثر أدائها القويّ في التجارب الشتويّة – بعض التغييرات، حيث حصل كلٌ من لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس على مجموعة إضافيّة من إطارات "سي4" الليّنة، ليرتفع رصيد كلٍ منهما إلى 10.

مجموعات إطارات كلّ سائق

مجموعات إطارات كلّ سائق

تصوير: بيريللي

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