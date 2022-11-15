بيريللي تكشف تركيبات الإطارات لجائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد

قال ماريو إيزولا - رئيس قسم رياضة السيارات لدى بيريللي: "نقترب من ختام موسم مذهل حقاً في أبوظبي. التعديلات التي أدخلت الموسم الماضي على بعض المقاطع المستقيمة والمنعطفات في حلبة مرسى ياس جعلتها أسرع بالفعل، لتحدث نوعاً من التوازن بين القوى العمودية والجانبية التي تتعرض لها الإطارات - بينما كان التركيز في السابق يتمحور حول قوى التماسك والكبح. وبالرغم من هذه التغييرات على شكل المسار، ما تزال الإطارات الخلفية تحظى بالكثير من الاهتمام وذلك بهدف ضمان أفضل تماسك ممكن على المقاطع المستقيمة".

وأكمل: "يوم الثلاثاء بعد جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، ستُقام تجارب 2023 للإطارات الملساء طوال يوم كامل، حيث ستتمكن الفرق من إكمال خططها مع سائقيها، سواء أكانوا سائقي سباقات أم سائقين يافعين.."

الإطارات في جولة أبوظبي

حددت بيريللي التركيبات الأكثر ليونة من الإطارات لجائزة أبوظبي الكبرى: C3: الإطارات القاسية باللون الأبيض، C4: الإطارات المتوسطة باللون الأصفر C5: الإطارات اللينة باللون الأحمر.

الحلبة بفضل خصائصها المختلفة لا تعتبر متطلبة بشكل كبير على الإطارات. كما أن الأسفلت ليس خشناً بشكل واضح، مما يسمح باستعمال التركيبات الأكثر ليونة. سيكون من المهم الأخذ بعين الاعتبار انخفاض حرارة المسار خلال السباق يوم الأحد، حيث يُرفع العلم المرقط في المساء.

تتألف حلبة مرسى ياس من 16 منعطفاً إضافة إلى بعض الأقسام السريعة. تمثل الكفاءة الانسيابية جانباً هاماً يضمن أداء قوياً خلال السباق، إضافة إلى حُسن إدارة الإطارات.

استعملت الفرق استراتيجيات متنوعة خلال سباق العام الماضي في أبوظبي. أحرز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل لقبه الأول في الفورمولا واحد بعد استراتيجية من ثلاثة توقفات، حيث وضع الإطارات الملساء خلال فترة سيارة الأمان قبل خمس لفات من النهاية.

هذا هو السباق الختامي لموسم 2022 في الفورمولا واحد، لكن الفرق ستبقى ليوم تجارب إضافي لإطارات 2023، والتي تم اختبارها كذلك خلال جولتي الولايات المتحدة والمكسيك.

الفورمولا 2:

تستضيف أبوظبي مجريات الجولة الختامية لموسم 2022 الحالي في بطولة الفورمولا 2، وذلك بعد شهرين من الجولة ما قبل الختامية التي أقيمت في إيطاليا. وبينما حسم فيليبي دروغوفيتش سائق "أم.بي ريسينغ" لقب بطولة السائقين بالفعل، إلا أنّ منافسات لقب بطولة الفرق إضافة إلى العديد من المراكز الهامة الأخرى ضمن الترتيب العام، ما زالت مشتعلة.

وتم اختيار تركيبتَي إطارات بيريللي المتوسطة ذات اللون الأصفر إضافة إلى الإطارات الملساء ذات اللون الأحمر، لهذا السباق الختامي، تماماً مثل جولة مونزا. يمتلك كل سائق خمس مجموعات من الإطارات الملساء (ثلاث مجموعات من التركيبة المتوسطة، ومجموعتان من التركيبة اللينة) كي يستعملها طوال عطلة نهاية الأسبوع.

يمتد السباق القصير على مدار 23 لفة، ويقام مساء يوم السبت الساعة 16:00 قبيل السباق الرئيسي المكوّن من 33 لفة والذي يقام يوم الأحد الساعة 13:00.

دبليو آر سي

اختُتم موسم 2022 في بطولة العالم للراليات، التي تزوّدها بيريللي حصرياً بالإطارات، مع انتهاء منافسات رالي اليابان، حيث حققت هيونداي ثنائية المركزين الأول والثاني: تييري نوفيل أحرز الفوز أمام أوت تاناك، بينما حلّ تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا ثالثاً على أرض موطنه.