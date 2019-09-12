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بيريللي تكشف اللمحة الأولى لإطارات 18 إنشًا على الحلبة

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بيريللي تكشف اللمحة الأولى لإطارات 18 إنشًا على الحلبة
12-09-2019

قدّمت بيريللي اللمحة الأولى لما ستبدو عليه إطارات بطولة العالم للفورمولا واحد الجديدة بقياس 18 إنشًا على المسار، وذلك على إثر انطلاق اختبارها على حلبة بول ريكار اليوم الخميس في فرنسا.

استُدعي سيرغي سيروتكين السائق الاحتياطي لفريق رينو للمشاركة في يومَي تجارب سيقود خلالهما سيارة "آر.اس18" مُعدّلة تمّ تطويرها لمحاكاة مستويات الارتكازيّة المتوقّعة من قوانين 2021.

وبحديثه قبيل التجارب، قال سيروتكين: "ستكون بمثابة شيء جديد، شيء مثيرٍ للاهتمام ونحن متحمّسون جدًا لذلك".

وستنتقل البطولة إلى إطارات بقياس 18 إنشًا بدءًا من موسم 2021، بينما تتّجه بطولة الفورمولا 2 للشروع في استخدامها في الموسم المقبل، حيث استخدمها بالفعل جون أليزي ضمن استعراضٍ لتلك القياسات الجديدة ضمن عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى.

ولا تزال بيريللي في المقابل بصدد إتمام العمل على إطارات الفورمولا واحد لموسم 2020، لكن حالما تنتهي من ذلك فستنقل تركيزها بالكامل إلى العمل على إطارات 18 إنشًا.

وكانت ثلاثة فرقٍ قد وافقت هذا العام على تطوير سيارات مُهجّنة للمساعدة في جهود تطوير إطارات الـ 18 إنشًا. وعلى إثر تجارب رينو هذا الأسبوع، فإنّ مكلارين ستخوض تجارب ثانية على ذات الحلبة في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، بينما ستُتمّ مرسيدس الاختبارات في ديسمبر.

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