فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

بيريللي تعيد فرض قيود على عدد اللفات لكل مجموعة إطارات خلال جائزة قطر الكبرى

تتوجه الفورمولا 1 إلى لوسيل الأسبوع المقبل، ولن يُسمح لأي سائق بإكمال أكثر من 27 لفة على كل مجموعة إطارات.

منشور: 20-11-2026

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قبل السباق

الصورة من قبل: لارس بارون

سيتعين على فرق الفورمولا 1 مجددًا الالتزام بحد أقصى محدد لعدد اللفات التي يمكن لكل سيارة إكمالها خلال فترة استخدام واحدة للإطارات في جائزة قطر الكبرى، وذلك لحماية إطارات بيريللي على الحلبة التي تشهد معدلات تآكل مرتفعة.

ولن يُسمح للسائقين بإكمال أكثر من 27 لفة خلال فترة استخدام واحدة للإطارات على حلبة لوسيل الدولية، ما يعني أن الفرق ستتجه على الأرجح إلى اعتماد استراتيجية التوقف مرتين خلال السباق المكون من 57 لفة.

ويشبه ذلك ما حدث في العام الماضي، عندما جرى تحديد الحد الأقصى عند 25 لفة، عقب تحليل سباق 2024، الذي أظهر أن "عددًا من الإطارات، وخصوصًا الأمامية اليسرى، وصل إلى الحد الأقصى للتآكل". كما شهدت نسخة 2023 فرض قيود مماثلة، لكن الحد الأقصى آنذاك اقتصر على 18 لفة فقط.

وجاءت تلك القيود بعدما حاولت الفرق إكمال فترات استخدام تجاوزت 30 لفة، وهو أمر يشكل تحديًا كبيرًا على الحلبة التي يبلغ طولها 5.4 كيلومتر، وتضم 16 منعطفًا من أنواع مختلفة، خصوصًا المنعطفات متوسطة وعالية السرعة.

وقال سيموني بيررا، كبير مهندسي الفورمولا 1 لدى بيريللي، خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى هذا الأسبوع: "القيود التنظيمية ستظل كما هي، لكن عدد اللفات سيكون 27 بدلًا من 25".

وأضاف: "لقد زدنا العدد بواقع لفتين. وأظهرت اختباراتنا الداخلية أن ذلك مقبول، ولن يشكل أية مخاطر خاصة. لكننا نعلم أن المشكلة في قطر تتمثل في ارتفاع معدلات التآكل الموضعي، خصوصًا على الإطارات الأمامية، إذ يمكن الوصول بسهولة إلى نسبة تآكل تبلغ 100% بعد 25 أو 26 لفة في المتوسط".

وتابع: "يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط الواقع على الإطار، لأن الطبقة المطاطية لا تعود موجودة لحماية بنيته الداخلية، في الوقت الذي يتعرض فيه لأحمال مرتفعة، خصوصًا الأحمال الجانبية، إلى جانب درجات حرارة عالية وارتفاع حرارة الهيكل الداخلي للإطار. هذه هي العوامل التي تؤثر بدرجة أكبر على قدرة الإطار على الحفاظ على سلامته البنيوية".

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وستُحتسب كل لفة يكملها السائق خلال السباق ضمن العدد الإجمالي، بما في ذلك اللفات خلف سيارة الأمان، ومن المرجح أن تكون عقوبة الاستبعاد هي العقوبة المترتبة على أي سائق لا يلتزم بهذا القيد.

لكن ذلك لا يعني أن الخيارات الاستراتيجية ستكون محدودة، إذ قررت مكلارين في نسخة 2025 عدم دخول منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان التي دخلت الحلبة في اللفة السابعة، وذلك للحفاظ على مرونة استراتيجيتها وتجنب الاضطرار إلى التوقف مجددًا قبل اللفة 32.

وبقي أوسكار بياستري ولاندو نوريس على الحلبة حتى بلوغ الحد الأقصى لفترة استخدام الإطارات، لكن ذلك انعكس سلبًا عليهما في نهاية المطاف، بعدما خسر كلاهما فرصة الفوز لصالح منافسه على اللقب ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل.

ورغم ذلك، انتهى السباق بصورة أساسية باستراتيجية التوقف مرتين، وجاء ذلك بعد السباق القصير الذي أُقيم يوم السبت لمسافة 19 لفة، والذي لن يكون جزءًا من فعاليات نسخة هذا العام.

وقال بيرّا: "سنُبقي على الحد نفسه لعدد اللفات بهدف دفع الفرق إلى اعتماد استراتيجية التوقف مرتين، وتجنب أية مخاطر ناتجة عن استخدام الإطارات بعد تآكل الطبقة الخارجية لعدة لفات، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات تتعلق بسلامتها البنيوية".

وأكمل: "نعلم أنه عندما يصل التآكل على الإطارات الأمامية إلى 100%، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع كبير في الأداء. تستطيع الفرق إدارة المحور الأمامي بسهولة خلال محاكاة السباق، ولا تدخل منطقة الصيانة ما لم تلاحظ تراجعًا كبيرًا نسبيًا في الأداء. هذا هو الوضع، وسنحتسب عدد اللفات في كل حصة. وستكون العملية أسهل قليلًا هذا العام، نظرًا إلى عدم إقامة سباق قصير، على عكس الموسم الماضي".

واختتم قائلًا: "لذلك سيكون احتساب عدد اللفات أسهل بالنسبة إلينا أيضًا، وسنراجع الأرقام ونعلن عدد اللفات المتبقية لكل مجموعة إطارات في نهاية حصص يوم السبت".

وستكون جائزة قطر الكبرى السباق قبل الأخير ضمن روزنامة موسم 2026، المكون من 23 جولة، على أن تستضيف أبوظبي الجولة الختامية خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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