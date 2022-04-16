بيريللي تعاني لتحديد مواعيد للتجارب ضمن روزنامة الفورمولا واحد المزدحمة في 2022

نتيجة لذلك، تتّجه الشركة الإيطالية للاعتماد على بعض حصص التجارب الحرة الثانية ليوم الجمعة في وقت لاحق من الموسم، وذلك من أجل اختبار إطاراتها النموذجية للموسم القادم.

وتسمح القوانين بـ 25 يومًا من التجارب الجافة والممطرة، والتي تركّز على تطوير إطارات الموسم المُقبل، والتي سيتم إكمالها هذا العام مع السيارات الحالية عوضًا عن السيارات المعدّلة التي استُخدمت في 2021.

وستكون المواعيد الواقعية الوحيدة المتاحة على الحلبات الأوروبية، حيث لا يكون هنالك حدثان متتاليان.

وقد تم حتى الآن تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء التاليين لسباقات إيمولا، ريد بٌل رينغ وهنغارورينغ من أجل إقامة تجارب الإطارات. حيث سيكون هنالك فريقان مشاركان على كل حلبة.

هذا ولم تؤكّد بيريللي بعد الفرق التي ستخوض هذه التجارب، وكذلك الأيام التي ستكون مخصصة للتجارب الممطرة على مسار مبلل صناعيًا.

ومن أجل بلوغ الأميال المطلوبة للتجارب، ستستعين بيريللي بيومي جمعة خلال جولتين من أجل اختبار نماذج 2023، بالرُغم من أنه لم يتم بعد الإعلان رسميًا عن تلك الخطة.

وتعقيبًا على ذلك صرّح ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي قائلًا: "سنستعين بالسيارات الحالية، ولدينا القسم الأول من الموسم حيث خططنا بالفعل لعدد من أيام التجارب بعد الأحداث".

وأضاف: "نخوض محادثات حالية مع الفرق وفيا لإيجاد حل من أجل أيام التجارب في القسم الثاني من العام".

وتابع: "كونه وإذا ما نظرت إلى الروزنامة، فإنها متطلّبة جدًا، وهنالك الكثير من الجولات المزدوجة، والثلاثية وتلك خارج أوروبا حيث سيكون من الصعب أن نطلب من فريق البقاء لبضعة أيام إضافية بعد ثلاثة سباقات متتالية من أجل اختبار الإطارات، وربما بعد ذلك السفر مباشرة لسباق آخر".

وأكمل: "نحاول إيجاد حلول كي تكون هنالك بعض الاختبارات في القسم الثاني من الموسم، إذ أننا بحاجة للمزيد من التجارب لتكون هنالك ظروف مختلفة لتطوير الإطار".