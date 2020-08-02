فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
02-08-2020

قال ماريو إيزولا مدير برنامج بيريللي في الفورمولا واحد أنّ الشركة الإيطاليّة ستطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد سلسلة من ثقوب الإطارات في المراحل الأخيرة من سباق جائزة بريطانيا الكبرى 2020.

عانى لويس هاميلتون، وفالتيري بوتاس، وكارلوس ساينز الإبن من ثقوب متماثلة في الإطار الأمامي الأيسر. وجاءت واقعة هاميلتون المتصدّر في اللفّة الأخيرة، لكنّه تشبّث بصدارته ليعبر خطّ النهاية أوّلًا، في الوقت الذي تراجع فيه ساينز وبوتاس خارج مراكز النقاط بعد أن أُجبرا على إجراء وقفات صيانة.

وقال إيزولا أنّ سبب الثقوب لا يزال مجهولًا، بالرغم من أنّه أشار إلى أنّ الأشلاء المتناثرة على المسار قد تكون لعبت دورًا في ذلك، إذ أنّ الجناح الأمامي لسيارة كيمي رايكونن انكسر في اللفّات الأخيرة من السباق.

في ذات الوقت أكمل السائقون فترات أطول من المتوقّع على إطارات "هارد"، وذلك بعد أن دفع دخول سيارة الأمان نتيجة حادث دانييل كفيات أغلب السائقين إلى التوقّف في اللفّتين 12 و13 من عمر السباق، وكان رومان غروجان الوحيد الذي لم يتوقّف.

اقرأ أيضاً:

وقال إيزولا: "سنقوم بالتحقيق في ما حدث في اللفّات الأخيرة. لا يزال الوقت مبكّرًا الآن للتوصّل إلى أيّة استنتاجات. قد يكون ذلك بسبب تآكل مفرط، كونه بإكمال 38 لفّة أو أكثر على هذه الحلبة فإنّ الإطارات تتآكل بالتأكيد، لكنّني لست بصدد القول بأنّ التآكل هو سبب المشاكل".

وأضاف: "قد يكون ذلك بسبب الأشلاء، كون هناك أجزاء من جناح رايكونن على المسار، إلى جانب أشلاء أخرى. لهذا السبب نريد التدقيق في جميع الإطارات سواءً التي ثُقبت أو التي أكملت اللفّات الأخيرة".

وأردف: "لا نريد استبعاد أيّ فرضيّة، نريد تحقيقًا مفصّلًا، إذ أنّك ترتكب خطأً كبيرًا لو استبعدت إحدى الفرضيّات في هذا النوع من التحقيقات. علينا دراسة جميع الاحتمالات".

وأكمل: "ما يُمكننا فعله هو تحليل الإطارات من السباق من أجل فهم إن كان هناك أيّ خطب في البُنية وإن كانت عرضة لأيّ إجهاد مفرط أو أيّ شيء".

وشدّد إيزولا على أنّ التآكل المفرط يجعل الإطارات أكثر عرضة للثقوب: "مستوى التآكل عالٍ، ذلك عامل، وبالنظر إلى إطار غروجان من الفترة الأولى، فقد كان مهترئًا بالكامل، وألقيت نظرة على بعض الإطارات من الفترة الثانية وكان مستوى التآكل قريبًا من 100 بالمئة".

وأردف: "علينا حينها أن نفهم إن كان ذلك هو سبب الثقوب. ما هو واضحٌ هو أنّه عندما يتآكل الإطار بالكامل فإنّ حماية سطح بنية الإطار تُصبح أقلّ. أي إن كانت هناك أشلاء على المسار فمن السهل أن تُلحق ضررًا بالإطار، كونه لا يُوجد مطّاط لحماية الإطار".

واعترف إيزولا بأنّه مع توجّه البطولة لخوض سباقٍ ثانٍ في سيلفرستون الأسبوع المقبل، فمن الضروري أن تتوصّل بيريللي إلى أجوبة سريعًا.

وقال: "لدينا إمكانيّة إجراء بعض التحاليل في مختبرنا على المسار. من الواضح أنّنا لا نملك الكثير من الوقت لإكمال التحقيق، لكن لدينا سباقٌ آخر في غضون أقلّ من أسبوع. علينا التوصّل إلى خلاصة في أقرب وقتٍ ممكن. نهدف إلى التوصّل إلى فكرة عامة بحلول الغد أو الثلاثاء على أقصى تقدير".

وستجلب بيريللي تركيبات ألين لسباق الأسبوع المقبل، لكنّ إيزولا قلّل من شأن ما أشار إليه البعض من أنّ تلك الخيارات قد تتغيّر.

وقال: "هناك بعض نقاط الاستفهام في الوقت الحاضر حول سبب المشكلة وعلينا الاستجابة بالشكل المناسب".

وأضاف: "لكن لو كان الأمر متعلّقًا بالتآكل على سبيل المثال فلن يُحدث استخدامنا لذات تركيبات اليوم أو تركيبات ألين أيّة فروقات، لكلّ إطار عددٌ أقصى من اللفّات ويعتمد ذلك على كلّ سيارة. كلّ سيارة مختلفة".

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون

المقال السابق

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
44د

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: كاد قلبي أن يتوقف بعد انثقاب إطار سيارتي

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة

سترول يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

سترول يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون

أحدث الأخبار

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
44د

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

44د
2
فورمولا 1

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون

3
فورمولا 1

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

4
فورمولا 1

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

5
فورمولا 1

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1

بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون كان يضغط "بأقصى طاقة تقريبًا" خلال سباق سيلفرستون

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون
فورمولا 1

رينو تحتجّ مجدّدًا على ريسينغ بوينت في سيلفرستون

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون
فورمولا 1

فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
فورمولا 1

فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.