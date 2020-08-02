بيريللي تطلق تحقيقًا مفصّلًا بعد ثقوب الإطارات في سيلفرستون

عانى لويس هاميلتون، وفالتيري بوتاس، وكارلوس ساينز الإبن من ثقوب متماثلة في الإطار الأمامي الأيسر. وجاءت واقعة هاميلتون المتصدّر في اللفّة الأخيرة، لكنّه تشبّث بصدارته ليعبر خطّ النهاية أوّلًا، في الوقت الذي تراجع فيه ساينز وبوتاس خارج مراكز النقاط بعد أن أُجبرا على إجراء وقفات صيانة.

وقال إيزولا أنّ سبب الثقوب لا يزال مجهولًا، بالرغم من أنّه أشار إلى أنّ الأشلاء المتناثرة على المسار قد تكون لعبت دورًا في ذلك، إذ أنّ الجناح الأمامي لسيارة كيمي رايكونن انكسر في اللفّات الأخيرة من السباق.

في ذات الوقت أكمل السائقون فترات أطول من المتوقّع على إطارات "هارد"، وذلك بعد أن دفع دخول سيارة الأمان نتيجة حادث دانييل كفيات أغلب السائقين إلى التوقّف في اللفّتين 12 و13 من عمر السباق، وكان رومان غروجان الوحيد الذي لم يتوقّف.

وقال إيزولا: "سنقوم بالتحقيق في ما حدث في اللفّات الأخيرة. لا يزال الوقت مبكّرًا الآن للتوصّل إلى أيّة استنتاجات. قد يكون ذلك بسبب تآكل مفرط، كونه بإكمال 38 لفّة أو أكثر على هذه الحلبة فإنّ الإطارات تتآكل بالتأكيد، لكنّني لست بصدد القول بأنّ التآكل هو سبب المشاكل".

وأضاف: "قد يكون ذلك بسبب الأشلاء، كون هناك أجزاء من جناح رايكونن على المسار، إلى جانب أشلاء أخرى. لهذا السبب نريد التدقيق في جميع الإطارات سواءً التي ثُقبت أو التي أكملت اللفّات الأخيرة".

وأردف: "لا نريد استبعاد أيّ فرضيّة، نريد تحقيقًا مفصّلًا، إذ أنّك ترتكب خطأً كبيرًا لو استبعدت إحدى الفرضيّات في هذا النوع من التحقيقات. علينا دراسة جميع الاحتمالات".

وأكمل: "ما يُمكننا فعله هو تحليل الإطارات من السباق من أجل فهم إن كان هناك أيّ خطب في البُنية وإن كانت عرضة لأيّ إجهاد مفرط أو أيّ شيء".

وشدّد إيزولا على أنّ التآكل المفرط يجعل الإطارات أكثر عرضة للثقوب: "مستوى التآكل عالٍ، ذلك عامل، وبالنظر إلى إطار غروجان من الفترة الأولى، فقد كان مهترئًا بالكامل، وألقيت نظرة على بعض الإطارات من الفترة الثانية وكان مستوى التآكل قريبًا من 100 بالمئة".

وأردف: "علينا حينها أن نفهم إن كان ذلك هو سبب الثقوب. ما هو واضحٌ هو أنّه عندما يتآكل الإطار بالكامل فإنّ حماية سطح بنية الإطار تُصبح أقلّ. أي إن كانت هناك أشلاء على المسار فمن السهل أن تُلحق ضررًا بالإطار، كونه لا يُوجد مطّاط لحماية الإطار".

واعترف إيزولا بأنّه مع توجّه البطولة لخوض سباقٍ ثانٍ في سيلفرستون الأسبوع المقبل، فمن الضروري أن تتوصّل بيريللي إلى أجوبة سريعًا.

وقال: "لدينا إمكانيّة إجراء بعض التحاليل في مختبرنا على المسار. من الواضح أنّنا لا نملك الكثير من الوقت لإكمال التحقيق، لكن لدينا سباقٌ آخر في غضون أقلّ من أسبوع. علينا التوصّل إلى خلاصة في أقرب وقتٍ ممكن. نهدف إلى التوصّل إلى فكرة عامة بحلول الغد أو الثلاثاء على أقصى تقدير".

وستجلب بيريللي تركيبات ألين لسباق الأسبوع المقبل، لكنّ إيزولا قلّل من شأن ما أشار إليه البعض من أنّ تلك الخيارات قد تتغيّر.

وقال: "هناك بعض نقاط الاستفهام في الوقت الحاضر حول سبب المشكلة وعلينا الاستجابة بالشكل المناسب".

وأضاف: "لكن لو كان الأمر متعلّقًا بالتآكل على سبيل المثال فلن يُحدث استخدامنا لذات تركيبات اليوم أو تركيبات ألين أيّة فروقات، لكلّ إطار عددٌ أقصى من اللفّات ويعتمد ذلك على كلّ سيارة. كلّ سيارة مختلفة".