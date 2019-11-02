بيريللي تشرح سبب التعليقات السلبية للسائقين حيال نماذج إطارات 2021 الجديدة

تمّ منح جميع السائقين مجموعتين من نماذج إطارات "سي4" 2020 ليتم استعمالها خلال حصتي التجارب، حيث ركزت أغلب الفرق على استعمالها خلال الفترة الصباحية.

ويكمن الهدف الأساسي من مثل هذه التجربة منح السائقين الفرق لتجربة النوعية الجديدة قبل التجارب على طيف أوسع من النوعيات بعد جائزة أبوظبي الكبرى، والتي تمتد على مدى يومين.

وقدم السائقون على حلبة نظيفة ضمن ظروف جوية باردة، انطباعات سلبية، بينما أشار آخرون إلى انخفاض التماسك.

لكن، أوضحت بيريللي أن قيمة التماسك القصوى كان من المتوقع أن تكون أقل مع الإطارات الجديدة، إضافة إلى أن الفرق لم تعمل على تكييف إعدادات السيارات للتلاؤم مع تلك الإطارات، لذا كان من المنطقي ألا يشعر السائقون بالراحة الكاملة.

حيث قال نيكو هلكنبرغ: "لم أشعر أنها جيدة. لكنني لا أدري إن كان ذلك من الإطار نفسه، كانت طلعة غريبة، فوضوية بعض الشيء وكان التوازن مختلفاً وصعباً. تماسك أقل، كما أن تماسك مقدمة المحور الخلفي بدا معاكساً للإطار الأساسي".

من جهته قال كارلوس ساينز: "لم تكن تلك عملية مجدية بالنسبة لي. لقد كانت الإطارات غريبة جداً وسيئة جداً".

أما سيباستيان فيتيل فقال: "أعتقد أنها كانت محبطة لأنها لم تقدم أي تحسن. لكننا أكملنا الطلعة. هذه الإطارات مخصصة للموسم المقبل، وهذا هو الحال".

بينما قال زميله شارل لوكلير: "شعرتُ وكأنها إطارات ’هارد’ بصراحة. لذا كنتُ أنزلق أكثر، لكن بصراحة كاملة ومن جهتهي، أنا بحاجة على الأغلب إلى إكمال المزيد من اللفات عليها قبل تقديم أي حُكم".

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رومان غروجان قال: "لو وضعنا الملصقات على جانبها فلن نرى أيّ فارق. لقد استعملنا نموذجين خلال الفترة الصباحية، لكنها لم تكن أفضل مما لدينا، لذا كانت تلك خيبة أمل في هذا الجانب".

من جهته، فضل لويس هاميلتون عدم التعليق، قائلاً مع ابتسامة: "عليّ السكوت، وعدم قول أي شيء في الوقت الراهن".

ويرى إيزولا أن المشكلة الأساسية تكمن بأن الفرق لم تجرب الإطارات مع إعدادات مناسبة لأنها تركز بطبيعة الحال على إطاراتها الاعتيادية لموسم 2019 وعطلة نهاية أسبوع السباق.

فقال: "للأسف، لم تكن الظروف بشكل عام مناسبة. لذا علينا تحليل البيانات لفهم مستويات الأداء. الانطباع الأولي أن النماذج الجديدة كانت على الأغلب تمتلك تماسكاً أقل، وتلك الفكرة تكررت في أكثر من تصريح (للسائقين)".

وتابع: "هذا ما ننظر فيه. علينا الأخذ بعين الاعتبار أنها تجارب الجمعة، وأن الجميع يركز على السباق نفسه، ولا يمكنهم تخصيص الكثير من الوقت لاختبار إطارات 2020. لا أحد يمتلك الوقت لتعديل إعدادات السيارة لتلائم التركيبة الجديدة".

واستكمل: "إنها مختلفة وعملها مختلف. وذلك يتطلب تعديلاً في إعدادات السيارة. لكنني واثق أنهم جمعوا بيانات مفيدة لتجارب أبوظبي، لأننا على الأقل ومع المقارنة بطلعات اليوم بتنا نعلم ما نتوقع في أبوظبي لنعمل عليه".

واسترسل: "جميع التجارب التطويرية السابقة كانت ’مُعشّاة’. الفرق الثلاثة التي اختبرت في برشلونة لم تكن تعلم أي الإطارات قامت بتجربتها، والآن حصلت جميع الفرق على لمحة من الحزمة الجديدة كي يتحضروا بشكل جيد لتجارب أبوظبي".

بالمقابل، أكد إيزولا عدم وجود أي مشكلة في التعليقات السلبية، فقال: "لست متفاجئاً من أن شعور السائقين كان مختلفاً، لأننا عملنا على تطوير إطار مختلف".

واختتم: "دعونا نقل أنهم وجدوا الفوارق ما بين الإطارات الحالية والجديدة وهذه إشارة جيدة. الخطوة التالية هي تصميم سيارة جديدة وتكييفها بالشكل الأمثل لاستخلاص أفضل أداء من الإطارات الجديدة".