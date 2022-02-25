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بيريللي تشرح اختبارات إطارات الأمطار في برشلونة

ستُجري بيريللي اختبارات لإطارات الأمطار في فترة ما بعد الظهر ضمن اليوم الأخير من تجارب برشلونة، حيث سيحصل السائقون على فرصة لاختبار إطارات "فول ويت" و"انترميديت".

بيريللي تشرح اختبارات إطارات الأمطار في برشلونة

سيتمّ رشّ الحلبة بالمياه خلال استراحة الغداء اليوم الجمعة من أجل محاكاة الظروف الممطرة، وذلك بغرض استكشاف إطارات "انترميديت" حالما يبدأ سطح المسار بالجفاف.

وفي ظلّ محدوديّة اختبار إطارات الأمطار الجديدة بقياس 18 إنشًا على أرض الواقع، تأمل بيريللي أن تختبرها للمرّة الأولى قبيل انطلاق موسم 2022.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج رياضة المحرّكات في الشركة أنّه يرغب أيضًا بضمان أن تكون الفجوة بين الإطار ومحرّف الهواء بجانبه تبقى سليمة تحت الأحمال، وذلك بالنظر إلى الزيادة الطفيفة في سمك إطارات الأمطار.

وقال في هذا الصدد: "نريد اختبار إطارات الأمطار وإطارات انترميديت قبل بدء الموسم، لأنذ التغييرات كبيرة وليس من الذكيّ بدء الموسم من دون أيّة اختبارات لها، بالرغم من أنّنا اختبرناها بالسيارات المهجّنة".

وأكمل: "كما يجب أن نأخذ بالحسبان كذلك وجود المحرّف الصغير على الإطار الأمامي وهو قريبٌ للغاية من الإطار، وإطارات الأمطار على سبيل المثال أكبر بـ 10 ملم من الإطارات الملساء".

وأردف: "نحتاج لأن نكون متأكّدين من عدم حدوث تماس بين المحرّف والإطار".

كما قال إيزولا أنّ إدارة السباق ستُحاكي الظروف الممطرة في فترة ما بعد الظهر، مُضيفًا أنّ هذا الاختبار سيمنح بيريللي والفرق فرصة لاستكشاف خصائص الإطارات.

وتأمل بيريللي أن تُوفّر الحلبة عندما تكون في طور الجفاف فرصة لرؤية نقطة الانتقال من إطارات "فول ويت" إلى "انترميديت"، وفي حال جفّت الحلبة أكثر، فسيحصل الجميع على فرصة لاكتشاف نقطة الانتقال من "انترميديت" إلى الإطارات الملساء.

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