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فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

بيريللي تسعى وراء محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد حول عيب قوانين إطارات الأمطار الجديدة

ترغب بيريللي في خوض محادثات مع "فيا" وفرق الفورمولا واحد لتعديل قوانين إطارات الأمطار التي تمّ تغييرها بعد أن كشفت التجارب الحرّة الثانية الرطبة في اليابان عيبًا في القوانين المعدّلة.

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دانيال ريكاردو، آر بي 01

سيمون غالوي/ صور لات

جاءت الطريقة الجديدة لتخصيص إطارات الطقس الماطر لموسم 2024 لتتسبّب في تردّد الفرق في استخدام أيّة إطارات "انترميديت" في التجارب الحرّة الثانية الرطبة لسبب رغبتها في الحفاظ عليها لوقتٍ لاحقٍ من عطلة نهاية الأسبوع.

نتيجة لذلك بقي معظم السائقين في خطّ الحظائر معظم الحصّة، قبل أن يدخل أغلبهم إلى الحلبة عندما جفّت.

وتسبّبت قلّة الحركة على الحلبة في إحباط المشجّعين، حيث أشار لويس هاميلتون إلى أنّ القوانين الجديدة كانت وراء ذلك الوضع.

وكان حديث هاميلتون إشارة إلى التعديل الذي أُدخل على القوانين الرياضيّة أثناء الشتاء المنقضي، والتي كانت تهدف بالأساس إلى زيادة مخصّصات الفرق من إطارات الأمطار.

فعوضًا عن توفير أربع مجموعات "انترميديت" وثلاث مجموعات "فول ويت" مثلما كان عليه الحال في 2023، أصبحت الفرق تحصل الآن على 5 مجموعات انترميديت واثنتين "فول ويت" في عطلة نهاية الأسبوع.

لكن كجزء من الاتّفاق بهذه المجموعة الإضافيّة، فقد تمّ حذف قانونٍ آخر كان يمنح الفرق إطار أمطارٍ مجاني إضافي في أيّام الجمعة الممطرة.

نتيجة لذلك فقد أصبح استخدام أيّ إطارات أمطار يوم الجمعة سيُحتسب من المخصّصات الكاملة للفرق، وهو ما قد يُؤثّر على فرصها في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع، لهذا السبب افتقرت الحصّة الثانية للحركة اليوم في سوزوكا.

وقال سيموني بيرا كبير مهندسي بيريللي بأنّ تغيير القوانين هذا لم يكن للصانع الإيطالي أيّ يدٍ فيه، ومن الواضح بأنّه ساهم في ما حدث في اليابان.

وقال: "من الواضح أنّ الفرق وفيا والفورمولا واحد صوّتوا على هذا القانون".

وأضاف: "من الواضح أنّ الفرق لم تعد بحاجة لإرجاع مجموعة الإطارات المجانيّة مثل السابق، لذا على حلبة عالية التآكل مثل هذه وبالنظر إلى الاحتماليّة العالية للأمطار يوم الأحد، فقد اختارت أغلب الفرق الاحتفاظ بإطاراتها".

وأكمل: "سنتباحث مع فيا والفرق حول ذلك، كي نجد طريقة لهم لخوض التجارب. ليس قرارنا في النهاية، لكنّ هذا سيكون موضوع نقاشٍ في الأسابيع المقبلة".

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