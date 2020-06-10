بيريللي تستأنف اختباراتها المصنعيّة لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022 من الفورمولا واحد

كانت الإطارات ذات الجدران المنخفضة جزءًا من حزمة القوانين التقنيّة الجديدة التي كان من المفترض تقديمها لموسم 2021 قبل أن يتمّ تأخيرها بعامٍ الآن.

وبالرغم من أنّ البطولة ستنطلق في يوليو المقبل، فإنّ اختبارات بيريللي بالسيارة المُهجّنة، التي كان من المفترض أن تُشارك فيها جميع الفرق الـ 10 على مدار هذا الموسم، قد تمّ تأجيلها إلى 2021.

وكانت التجارب الوحيدة التي جرت على المسار قبل موجة الوباء قد جاءت على يد شارل لوكلير سائق فيراري على حلبة خيريز في 8 فبراير. وكانت الخطّة الأصليّة تقضي بإجراء 25 يوم اختبار وتشمل حلبات البحرين، وبرشلونة، وبول ريكار، وشبيلبرغ، وسيلفرستون، وسوزوكا.

لكنّ ذلك البرنامج نُقل إلى موسم 2021 وتمّ تضمينه في القوانين التقنيّة.

وبالنظر إلى قيود الإقفال التي تبنّتها الحكومة الإيطاليّة في الأشهر الماضية، فإنّ ذلك كان يعني توقّف برنامج تطوير بيريللي حتّى في مصنعها، لكنّ العمل استُؤنف بنسقٍ تدريجي في الفترة الأخيرة. وترغب الشركة باستغلال الوقت الإضافيّ المتاح أمامها الآن قبل التسابق بإطارات الـ 18 إنشًا للمرّة الأولى في 2022.

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وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في بيريللي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نقوم ببعض التطوير الآن. لكن للأسف من دون اختبار الأفكار على المسار، ومن المهمّ دائمًا التحقّق من صحّة ما تختبره على أجهزة المحاكاة أو الاختبارات المصنعيّة".

وأضاف: "لم تكن لدينا الكثير من الخيارات في الحقيقة. بالرغم من أنّنا لم نكن مشمولين بفترة الإغلاق الإجباريّة التي تفرضها فيا، إلّا أنّه كان لدينا إقفالٌ إجباري في إيطاليا، وكان ذلك مشدّدًا للغاية. لذا كان من المستحيل إتمام أيّة نشاطات طوال عدّة أسابيع".

وأردف: "كنّا نعمل من المنزل، وكان بوسعنا استخدام حواسيبنا وإجراء بعض المحاكاة على الحاسوب، لكن كان من المستحيل إجراء أيّة اختبارات داخل المصنع لأنّ كلّ المنشآت كانت مغلقة".

وتابع: "لكنّنا نستأنف نشاطاتنا الآن، ولدينا إمكانيّة إنتاج بعض النماذج والقيام ببعض التطويرات من دون اختبار الإطارات على الحلبة".

وبالرغم من أنّ برنامج الاختبارات على الحلبة قد تمّ تأخيره الآن، فإنّ الفرق تلقّت بالفعل بعض البيانات الأوليّة حول إطارات الـ 18 إنشًا.

وقال إيزولا في هذا الشأن: "بعد التجارب الأولى في خيريز مع فيراري والحصص الثلاثة التي أجريناها العام الماضي، فإنّنا كنّا في مرحلة حصلنا فيها على قاعدة بالنسبة لإطارات الـ 18 إنشًا. لذا بدأنا بناءً على ذلك. أرسلنا بالفعل كلّ البيانات إلى الفرق بخصوص تلك القاعدة، وتعيّن علينا إيقاف كلّ شيء إثر ذلك".