في الوقت الذي ينصب فيه تركيز عالم الفورمولا 1 على أسبوع التجارب الثانية في البحرين قبل انطلاق الحقبة الجديدة في أستراليا خلال شهر مارس، أعلنت بيريللي، أحد أبرز اللاعبين في البطولة، عن رغبتها بلعب دور أكبر في مستقبل الرياضة.

حيث يعتزم العملاق الإيطالي لصناعة الإطارات الحفاظ على لقبه كمزوّد وحيد لإطارات الفورمولا 1 حتى نهاية عام 2028.

وتهدف الشركة التي تتخذ من ميلانو مقرًا لها، والتي ينتهي عقدها الحالي في نهاية عام 2027، إلى الارتقاء بهذه الشراكة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن خطوة إضافية إلى الأمام من خلال هذه الخطوة.

ويمثل الجيل الجديد من السيارات الذي دخل الحلبات هذا العام تحديًا هندسيًا جديدًا بالكامل بالنسبة لبيريللي.

ورغم الإبقاء على قياس العجلات البالغ 18 إنشًا هذا العام، فقد تم تقليص عرض الإطارات.

حيث أصبحت الإطارات الأمامية أضيق بمقدار 2.5 سم، بينما تم تقليص الإطارات الخلفية بمقدار 3 سم. وأسفر هذا التغيير عن تخفيض الوزن بمقدار 1.6 كغ لكل سيارة.

ومن المتوقع أن تنتج وحدة استعادة الطاقة الحركية "أم جي يو - كيه" (بقوة 350 كيلوواط) في المحركات الجديدة عزم دوران أعلى بكثير.

ولضمان نقل هذه الزيادة المفاجئة في القوة إلى المسار بشكل فعال، أعادت بيريللي تصميم بنية الإطار بالكامل.

واعتبارًا من عام 2026، ستُصنع جميع الإطارات من مطاط طبيعي، دعمًا لهدف الرياضة في تحقيق "صفر انبعاثات كربونية".

خيار 2028: "الرقصة الأخيرة"؟

السبب الذي يجعل بيريللي ترغب في تمديد العقد لعام واحد فقط يثير الفضول داخل أروقة الفورمولا 1.

ففي حين يُخطط أن تستمر دورة هذه السيارات الجديدة التي تبدأ في 2026 حتى عام 2030، فإن تحديد هدف 2028 فتح الباب أمام بعض التكهنات.

ومن المعروف أن الشركة اليابانية بريدجستون تكثّف اتصالاتها مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لتولي هذا الدور اعتبارًا من عام 2029.

وفي حال تفعيل خيار 2028، ستُسجل بيريللي رقمًا قياسيًا لم يُكسر كمزوّد لإطارات الفورمولا 1 لمدة 18 عامًا متتالية.