بيريللي تردّ على انتقادات هاميلتون لإطاراتها

أشار هاميلتون بعد جولة ميامي إلى أنه لم يختبر في حياته إطارات بمثل نافذة العمل الضيقة تلك.

لكن بيريللي، الشركة التي تزود البطولة رسمياً بالإطارات، ترى أن السبب في شعور هاميلتون ذاك، ليس خصائص الإطارات، بل لأن السيارات باتت متقاربة جداً في مستوياتها، بالتالي فإن أي تغيير طفيف قد يحدث فارقاً في الأداء.



وحين سُئِل حول رأيه بتصريحات هاميلتون، أجاب سيمون بيرا كبير القسم الهندسي لدى بيريللي: "لكل إطار ذروة أداء في مرحلة ما، ونافذة العمل مجرّد تعريف. نحن نأخذ نسبة معينة من خسارة التماسك لتعريف تلك النافذة".



وأكمل: "أعتقد أن الأمر كان كذلك في السابق. لم يكن أحد ينتقد كثيراً لأن تلك التفاصيل لم تكن بمثل أهميتها الحالية".



وأردف: "لهذا اليوم، كل شيء تحت دائرة الضوء. في الماضي، منذ 15 أو 20 عاماً، كانت الفوارق بين السيارات قد تصل إلى نصف ثانية أو أكثر".



وأضاف: "أما الآن، كل شيء مختلف، عُشر ثانية قد يصنع الفارق".

علاوة على ذلك، يرى بيرا أن طريقة عمل الإطارات تختلف من سيارة لأخرى، ومن نوعية لأخرى.