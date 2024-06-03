بيريللي تردّ على انتقادات هاميلتون لإطاراتها
يبدو أن بيريللي لا تتفق مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس في انتقاداته للإطارات خلال موسم 2024 الجاري بالفورمولا واحد.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
وحين سُئِل حول رأيه بتصريحات هاميلتون، أجاب سيمون بيرا كبير القسم الهندسي لدى بيريللي: "لكل إطار ذروة أداء في مرحلة ما، ونافذة العمل مجرّد تعريف. نحن نأخذ نسبة معينة من خسارة التماسك لتعريف تلك النافذة".
وأكمل: "أعتقد أن الأمر كان كذلك في السابق. لم يكن أحد ينتقد كثيراً لأن تلك التفاصيل لم تكن بمثل أهميتها الحالية".
وأردف: "لهذا اليوم، كل شيء تحت دائرة الضوء. في الماضي، منذ 15 أو 20 عاماً، كانت الفوارق بين السيارات قد تصل إلى نصف ثانية أو أكثر".
وأضاف: "أما الآن، كل شيء مختلف، عُشر ثانية قد يصنع الفارق".
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